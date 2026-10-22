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Gebze Belediyespor, Galatasaray Madeş Mobilya karşısında çeyrek final sınavına çıkıyor

Gebze Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray Madeş Mobilya ile eşleşti; Ankara'daki gruplarda iki 3-0 galibiyet aldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gebze Belediyespor, Galatasaray Madeş Mobilya karşısında çeyrek final sınavına çıkıyor

Grup aşaması performansı:

AXA Sigorta Kupa Voley'e 3. Grup maçlarıyla katılan Gebze Belediyespor, Ankara'da oynanan karşılaşmalarda etkili bir başlangıç yaptı. Takım, Sultanbeyli Belediyespor ve Sungurlu Belediyespor karşısında aldığı 3-0lık iki net galibiyetle grup aşamasını başarıyla tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final eşleşmesi ve beklentiler:

Çeyrek final kuralarında Gebze Belediyespor ile Galatasaray Madeş Mobilya eşleşti. Bu turda ayrıca Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe ve Spor Toto gibi üst sıralarda yer almış takımlar da mücadele edecek. Gebze, yarı final için güçlü bir rakip karşısında galibiyet arayacak.

Gebze Belediyespor Takım Menajeri Utku Kaya kura çekiminin ardından şu değerlendirmeyi yaptı: "Galatasaray Madeş Mobilya ligin güçlü takımlarından biri. Kupada bugün onlarla eşleştik. Zor bir takımla eşleştik ama çeyrek finalde her rakip birbirinden güçlü. Biz de rakiplerimiz için dişli bir takımız. Maçı izleyecek olanlara güzel bir mücadele izleteceğimize eminim. Her iki taraf için de hayırlı olsun".

Çeyrek final, Gebze adına hem saha içi performansı hem de turnuvadaki iddiasını ortaya koyma fırsatı sunuyor. Takımın grup aşamasındaki düzenli oyun ve iki farklı 3-0'lık galibiyet, kulübün bu zorlu mücadelede sürpriz yapabileceğine dair beklentiyi canlı tutuyor; seyircilerse çekişmeli bir karşılaşma bekleyebilir.

GEBZE BELEDİYESPOR, KUPA VOLEY ÇEYREK FİNALİNDE GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA İLE EŞLEŞTİ. GRUP...

GEBZE BELEDİYESPOR, KUPA VOLEY ÇEYREK FİNALİNDE GALATASARAY MADEŞ MOBİLYA İLE EŞLEŞTİ. GRUP AŞAMASINDA İKİ GALİBİYET ALAN GEBZE’NİN EFELERİ, YARI FİNAL BİLETİ İÇİN MÜCADELE EDECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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