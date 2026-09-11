Bilecik'te tezgahlar denetlendi sezonun ilk balık kontrolleri tamamlandı

Denetimin amacı ve kapsamı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve ekonomik gıda tüketimini güvence altına almak amacıyla kent merkezindeki balıkçı esnafında sezonun ilk denetimini gerçekleştirdi. İncelemelerin odağında hem işyeri temizliği hem de satışa sunulan ürünlerin tazeliği yer aldı.

Uygulanan kontroller

Ekipler, işyerlerinde genel temizlik ve çalışanların çalışma şartlarını gözden geçirirken, ayrıca fiyat listesi, satıştaki balık çeşitleri ve boyları ile balıkların vatandaşa sunum biçimi ve tazeliği gibi kriterleri denetledi. Kontroller rutin plan çerçevesinde yapıldı ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için esnafa yönlendirici bilgilendirme sağlandı.

Beklenen etkiler ve esnaf için mesaj

Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin vatandaş sağlığını koruma ve piyasa düzenini sağlama amacıyla aralıksız süreceğini belirtti. Bu uygulamanın, hem tüketicinin daha güvenilir ürünlere erişimini kolaylaştırması hem de esnafın rekabet koşullarında şeffaflık sağlaması hedefleniyor. Belediyenin denetim yaklaşımı, halkın güvenli gıda tüketimini desteklemeye ve esnafa sağlıklı bir sezon sağlamaya yönelik olarak sunuldu.

BALIKÇILARDA SEZONUN İLK DENETİMİNİ YAPILDI