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Bilecik’te üretici odaklı tarım hamleleri için ortak yol haritası çiziliyor

Vali Faik Oktay Sözer, Çetin Ayvalık ve İlhami Çınar ile tarımsal üretim, destekler ve köy taleplerinin uyumlu biçimde ele alınacağı adımlar konuşuldu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik’te üretici odaklı tarım hamleleri için ortak yol haritası çiziliyor

toplantının odak noktaları:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan görüşmede kentte yürütülen tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık tarafından yürütülen projeler, üretim kapasitesi ve çiftçilere sağlanan destek mekanizmaları ele alındı.

köylerin ihtiyaçları ve destekler:

Görüşmeye Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar da katıldı; köylerin altyapı, sulama ve tarımsal ihtiyaçları gündeme geldi. Katılımcılar, sahadaki talepler ile mevcut destek ve proje uygulamalarının uyumlu hale getirilmesinin önemine işaret etti.

valinin kararlılığı ve öncelikler:

Vali Sözer, tarım ve hayvancılığın Bilecik ekonomisi açısından önemini vurgulayarak; "Üreticilerimizin yanında olmaya, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Yetkililer, önceliklerin üretici yararına somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

BİLECİK&#039;TE TARIMSAL ÜRETİM İÇİN YENİ ADIMLAR MASADA

BİLECİK'TE TARIMSAL ÜRETİM İÇİN YENİ ADIMLAR MASADA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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