Bilecik’te üretici odaklı tarım hamleleri için ortak yol haritası çiziliyor

toplantının odak noktaları:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan görüşmede kentte yürütülen tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık tarafından yürütülen projeler, üretim kapasitesi ve çiftçilere sağlanan destek mekanizmaları ele alındı.

köylerin ihtiyaçları ve destekler:

Görüşmeye Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar da katıldı; köylerin altyapı, sulama ve tarımsal ihtiyaçları gündeme geldi. Katılımcılar, sahadaki talepler ile mevcut destek ve proje uygulamalarının uyumlu hale getirilmesinin önemine işaret etti.

valinin kararlılığı ve öncelikler:

Vali Sözer, tarım ve hayvancılığın Bilecik ekonomisi açısından önemini vurgulayarak; "Üreticilerimizin yanında olmaya, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Yetkililer, önceliklerin üretici yararına somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

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