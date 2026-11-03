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Kepez'de yaşlı dostu belediyeciliğe uygulamalı hizmet ödülü

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yaşlı dostu uygulamalar ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarıyla 13. İbrahim Şencan Gerontoloji Ödülleri'nde ödül aldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kepez'de yaşlı dostu belediyeciliğe uygulamalı hizmet ödülü

Ödül ve kapsamı:

Kepez Belediyesi, 13. İbrahim Şencan Gerontoloji Ödülleri kapsamında yaşlı dostu yerel yönetim uygulamaları ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetleri nedeniyle ödüle layık görüldü. Başkan Mesut Kocagöz bu ödülün, belediyenin gerontoloji alanındaki yenilikçi yaklaşımlarını ve uygulamalı hizmet anlayışını tescillediğini belirtti. Ödül, Uygulamalı Hizmet kategorisinde verildi.

Kocagöz'ün değerlendirmesi:

Törende konuşan Başkan Mesut Kocagöz, rahmetle andığı İbrahim Şencan’ın Antalya için çok büyük bir değer olduğunu vurguladı ve ödülün kendileri için bir sonuç değil, daha fazla çalışmaya yönelik bir sorumluluk ve motivasyon olduğunu söyledi. "Bu ödül benim için çok değerli. Aslında bu bir sonuç değil, bizim sorumluluğumuzu artırarak, bizi daha çok çalışmaya teşvik edecek," dedi.

Kocagöz, kendilerine yol gösteren ve destek olan Prof. Dr. İsmail Tufan, Dr. Akif Aktuğ ile diğer hocalara yürekten teşekkür etti.

Projeler ve görünür kılma çabası:

Başkan Kocagöz, yaşlı bireyleri yalnızca sosyal hizmetlerin parçası olarak görmediklerini, onların toplumsal yaşamın aktif birer üyesi olması gerektiğini vurguladı. Kepez Belediyesi, Yaşlı Dostu Kepez projesi ve iki yıldır düzenlenen Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivalimiz gibi etkinliklerle büyükleri toplum içinde görünür kılmayı hedefliyor.

Haberde öne çıkan yaklaşım, yaşlıların camdan bakan değil, kapıdan çıkan ve tecrübelerini genç nesillere aktarabilen bireyler olarak desteklenmesi gerektiği yönünde. Ödülü takdim eden kurumlar arasında Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ile Ulusal, Sosyal, Uygulamalı Gerontoloji Derneği bulunuyor ve bu takdir, Kepez Belediyesi’nin yaşlılara yönelik hizmetlerini taçlandırdı.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, 13. İBRAHİM ŞENCAN GERONTOLOJİ ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA, YAŞLI...

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, 13. İBRAHİM ŞENCAN GERONTOLOJİ ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA, YAŞLI DOSTU YEREL YÖNETİM UYGULAMALARI VE YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINA KATKILARI DOLAYISIYLA “UYGULAMALI HİZMET” KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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