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Düğün sonrası damada geleneksel şaka: un, kola, yağ ve yumurta

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düğün sonrası damat İsa Bayrak, arkadaşlarının şakasıyla direğe bağlanıp un, kola, yağ, ketçap ve yumurta ile şakaya maruz kaldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düğün sonrası damada geleneksel şaka: un, kola, yağ ve yumurta

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düğünde şaka anları

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesi'nde düzenlenen düğünün ardından, gelin ve damadın sevinci arkadaş grubunun hazırladığı geleneksel şakayla farklı bir boyut kazandı. Damat İsa Bayrak, tören sonrası arkadaşları tarafından elleri ve ayaklarından direğe bağlandı. Olay sırasında çekilen görüntülerde şakanın kısa sürede eğlenceli ama dağınık anlara dönüştüğü görülüyor.

Şakanın detayları:

Arkadaşları tarafından yapılan uygulamada damadın üzerine un, kola, sıvı yağ, ketçap ve mayonez gibi mutfak malzemeleri döküldü; başına da yumurta kırıldı. Görüntülerde, damadın üzerine dökülen malzemelerin ve kırılan yumurtanın oluşturduğu karışımın dikkat çektiği, şakanın ekipçe organize edildiği anlaşılıyor.

Temizlenme ve anıların kaydı:

Şakanın ardından arkadaşları yanlarında getirdikleri bidondaki su ile İsa Bayrak'ın temizlenmesine yardımcı oldu. Grup, temizlik sırasında da şakayı sürdürerek "Seni hamama götürelim" diyerek eğlencelerine devam etti. Tüm bu anlar cep telefonu kameralarına yansırken, olay mahallede ve sosyal medyada ilgi çekici görüntüler oluşturdu.

Yaşananlar düğün atmosferine renk kattı; katılımcılar şakanın ardından damadın durumunu kollayıp birlikte temizlik ve iyileştirme çabası gösterdi.

SAKARYA&#039;NIN KAYNARCA İLÇESİNDE DÜNYAEVİNE GİREN DAMAT, ARKADAŞLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN...

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE DÜNYAEVİNE GİREN DAMAT, ARKADAŞLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN GELENEKSEL 'DAMAT EZİYETİ' ŞAKASINA MARUZ KALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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