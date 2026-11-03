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Huzurevinden çarşıya 42 yıllık Renault'u ile giden yol arkadaşı

Sivas'ta huzurevinde yaşayan Ahmet Yolalan, 42 yıldır kullandığı 1984 model özel üretim Renault'unu orijinal haliyle koruyor ve satış tekliflerini reddediyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:53

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Huzurevinden çarşıya 42 yıllık Renault'u ile giden yol arkadaşı

Sivas'ta bir otomobil tutkusu

Sivas'taki huzurevinde yaşayan Ahmet Yolalan, 42 yıldır kullandığı 1984 model Renault marka otomobilini gözü gibi koruyor. Aracı sıfır kilometre olarak bayiden aldığı ve o yıl özel üretim kapsamında Türkiye'deki bayilere yalnızca dört adet gönderilen araçlardan biri olduğu bilgisini paylaşan Yolalan, aracının Sivas Renault bayisinden kendisine geldiğini belirtiyor.

Aracın özellikleri ve tercih nedenleri:

Yolalan, aracının yıllar içinde orijinal görünümünü muhafaza ettiğini ve parçalarının kolay bulunmasının yanı sıra uygun fiyatlı olmasının da elinden bırakamama sebepleri olduğunu söylüyor. Aracın önden çekişli, dayanıklı ve dağlık yerlerde rahatlıkla kullanılabildiğini vurgulayan Yolalan, özellikle köylerden yoğun ilgi gördüğünü ifade ediyor. Gelen satış tekliflerine rağmen aracı satmayı düşünmediğini belirtiyor.

Kişisel bağ ve günlük kullanım:

Hayatındaki kayıplardan sonra otomobilinin kendisi için bir yol arkadaşı haline geldiğini söyleyen Yolalan, annesi, babası ve eşinin vefat ettiğini, iki çocuğunun bulunduğunu belirtiyor: oğlunun huzurevinde yanında olduğu, kızının ise Denizli'de üniversite okuduğu bilgisi verildi. Yolalan, bugüne kadar altı farklı otomobil sahibi olduğunu, hepsini sıfır aldığını ancak bugün yalnızca 42 yıllık Renault'unu kullandığını aktarıyor.

Her gün aracı kullanmaya devam ettiğini ve evden çarşıya giderken otomobilini tercih ettiğini söyleyen Yolalan, aracın masrafsız bir yapıda olduğunu ve uzun yıllardır kendisinin yol arkadaşı olduğunu belirtiyor. Gelen alım tekliflerindeki ısrarları geri çevirdiğini, aracını satmayacağını tekrarlıyor.

Halkın ilgisini çeken orijinal görünüm ve aracın dayanıklılığı, Yolalan'ın bakımını dikkatle sürdürmesine ve 42 yıllık otomobiline bağlı kalmasına yol açmış. Sivas'ta tanıyanların ve köyde yaşayanların gösterdiği ilgi, aracın hikayesini canlı tutmaya devam ediyor.

SİVAS’TA HUZUREVİNDE YAŞAYAN AHMET YOLALAN, 42 YILDIR KULLANDIĞI 1974 MODEL RENAULT MARKA...

SİVAS’TA HUZUREVİNDE YAŞAYAN AHMET YOLALAN, 42 YILDIR KULLANDIĞI 1974 MODEL RENAULT MARKA OTOMOBİLİNİ GÖZÜ GİBİ KORUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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