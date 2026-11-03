Bilecik'te üreticilerin talepleri sahada dinlendi

Saha ziyareti ve değerlendirme:

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkeze bağlı Sarmaşık köyünde çiftçiler ve üreticilerle bir araya geldi. Toplantıda bölgedeki tarımsal üretimin mevcut durumu değerlendirildi, üreticilerin sahada karşılaştığı sorunlar ile talep ve öneriler aktarıldı.

Karşılıklı görüş alışverişi ve öncelikler:

Üreticilerle gerçekleştirilen görüşmede, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar ve çözüm yolları ele alındı. Ayvalık, saha ziyaretlerinin üreticilerin gerçek ihtiyaçlarını tespit etmek açısından önemine vurgu yaptı ve yerinde tespitlerle sürecin hızlanacağını belirtti.

"Üreticilerimizin talep ve önerilerini doğrudan sahada dinlemeye devam ediyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerimizin karşılaştığı sorunları yerinde görmek ve çözüm yolları üzerinde değerlendirmelerde bulunmak büyük önem taşıyor. Üreticilerimizin yanında olmaya ve sahadaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

İlerleyen çalışma adımları:

Buluşma, üreticilerin taleplerinin not alınması ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi yönünde adımlar atılacağını ortaya koydu. Sahadan gelen geri bildirimlerin, tarımsal destek ve uygulamalara yön vermesi hedefleniyor.

BİLECİK'TE ÜRETİCİLERİN TALEPLERİ DİNLENDİ