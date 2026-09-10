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Bilecik'te Vezirhan'da 5 yıl 10 ay cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bilecik İl Jandarma ekipleri, Vezirhan beldesinde 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve hırsızlık suçlarından aranılan E.Ç.'yi yakalayıp cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te Vezirhan'da 5 yıl 10 ay cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bilecik'te Vezirhan'da 5 yıl 10 ay cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Vezirhan beldesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu yakalanan kişinin çeşitli suçlardan hükümlü olduğu belirlendi.

operasyon ve yakalama:

Çalışmada, hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.Ç.'nin, "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" ile "Tahsis Gereği Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından arandığı tespit edildi ve şahıs yakalandı.

adli süreç ve teslim:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Ç., resmi işlem tamamlanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BİLECİK’TE 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

BİLECİK’TE 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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