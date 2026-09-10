Bilecik'te Vezirhan'da 5 yıl 10 ay cezası bulunan hükümlü yakalandı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Vezirhan beldesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu yakalanan kişinin çeşitli suçlardan hükümlü olduğu belirlendi.
operasyon ve yakalama:
Çalışmada, hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.Ç.'nin, "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" ile "Tahsis Gereği Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından arandığı tespit edildi ve şahıs yakalandı.
adli süreç ve teslim:
Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Ç., resmi işlem tamamlanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
BİLECİK’TE 5 YIL 10 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!