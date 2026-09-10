Bilecik'te Vezirhan'da 5 yıl 10 ay cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bilecik İl Jandarma ekipleri, Vezirhan beldesinde 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve hırsızlık suçlarından aranılan E.Ç.'yi yakalayıp cezaevine teslim etti.