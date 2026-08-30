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Bilecik'te yaz tatili havuzda: ücretsiz yüzme dersleri başladı

Yaz Spor Okulları kapsamında Bilecik'te başlayan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle çocuk ve gençler ücretsiz, uzman antrenör eşliğinde yüzme öğreniyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bilecik'te yaz tatili havuzda: ücretsiz yüzme dersleri başladı

Bilecik'te yaz tatili havuzda: ücretsiz yüzme dersleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi Bilecik'te uygulamaya konuldu. Program, Bakanlığın Yaz Spor Okulları çerçevesinde çocuk ve gençlere ücretsiz yüzme eğitimi sağlamayı hedefliyor.

Eğitim içeriği ve uygulama:

Bahçelievler Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar, uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme teknikleri, suya alışma ve su güvenliği konularında bilgiler alıyor. Dersler çocukların yaş ve beceri seviyelerine göre planlanıyor ve güvenli bir öğrenme ortamı sağlanıyor.

Projenin amaçları ve yerel değerlendirme:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, projenin çocukların fiziksel gelişimine ve sportif alışkanlık kazanmasına önemli katkı sunduğunu belirtti. Demir, gençlerin yaz tatillerini sporla geçirmesinin, hem bedensel sağlık hem de sosyal gelişim açısından değerli olduğunu vurguladı.

Yerel yetkililer, kursların ücretsiz olduğunu hatırlatarak tüm çocuk ve gençleri programlara davet ediyor. Proje hem yüzme sporunun yaygınlaşmasını amaçlıyor hem de çocukların güvenli bir şekilde yüzmeyi öğrenmesine katkı sağlıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN &quot;YÜZME BİLMEYEN KALMASIN&quot; PROJESİ BİLECİK&#039;TE...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "YÜZME BİLMEYEN KALMASIN" PROJESİ BİLECİK'TE BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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