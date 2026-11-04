Bilecik'te yıldız kızların voleybol heyecanı başladı

Bilecik'te müsabakalar başladı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları, İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Okul Spor Faaliyetleri takviminde yer alan organizasyona katılan takımlar, okullarını en iyi şekilde temsil etmek için korta çıktı.

Turnuva, yerel ekiplerin yanı sıra farklı okullardan gelen sporcuların karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Organizasyonda hem rekabet hem de takım ruhunun öne çıktığı gözlemlendi; izleyiciler ve antrenörler maçlar boyunca takımları destekledi.

müsabaka atmosferi ve katılım:

Spor salonunda düzenlenen karşılaşmalar heyecanlı anlara sahne olurken, sporcuların centilmence mücadeleleri dikkat çekti. Hakemler, antrenörler ve okul temsilcilerinin iş birliğiyle maçlar planlandığı şekilde ilerliyor. Organizasyon, gençlerin sahada deneyim kazanmasına ve yeteneklerini sergilemesine imkan tanıyor.

il müdürünün değerlendirmesi:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, etkinliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Okul sporları, çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi, takım ruhunu kazanması ve yeteneklerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, okullarımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum. Sporcularımızın centilmence mücadele edeceği güzel bir organizasyon olmasını temenni ediyorum".

Yetkililer, turnuvanın genç sporculara fiziksel gelişim ve sosyal beceriler kazandırma yönünden katkı sağlayacağını belirtiyor. Müsabakaların sonraki turlarında hangi takımların öne çıkacağı merakla bekleniyor ve il genelinde okul sporlarının desteklenmesine devam edileceği ifade ediliyor.

BİLECİK'TE YILDIZ KIZLAR VOLEYBOL MÜSABAKALARI BAŞLADI