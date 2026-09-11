Bilecik'ten Türkiye birinciliğine: doğa ve yapay zekâyla tasarlanan öğrenme kampüsü

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nin projesi ulusal yarışmada birinci seçildi

Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, "Geleceğin Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerini Tasarlıyoruz" Yenilikçi Modeller Yarışması'nda Türkiye birinciliğine ulaştı. Yarışmaya Türkiye genelinden toplam 270 proje başvurdu ve Bozüyük merkezinin sunduğu yaklaşım jüri tarafından ön plana çıkarıldı.

Projenin odağı ve yenilikçi uygulamalar:

Merkezin geliştirdiği Doğa Temelli, Teknoloji ve Yapay Zekâ Destekli Akıllı Yaşam Boyu Öğrenme Kampüsü projesi; sürdürülebilirlik, akıllı tarım, dijital ikiz kampüs, mobil eğitim ve sanal gerçeklik destekli öğrenme gibi çok katmanlı uygulamaları bir araya getiriyor. Proje, doğa ile teknolojiyi bütünleştirerek hayat boyu öğrenme anlayışına yeni bir mimari ve eğitim ekosistemi sunmayı hedefliyor.

Ödül töreni ve yerel yöneticilerin açıklamaları:

Yarışmada birinci gelen Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'ne 75 bin TL değerinde hediye çeki verildi. Ödül, EPALE 2025-2026 Uluslararası Konferansı kapsamında İstanbul'da düzenlenen törende Merkez Müdürü Evren Canyılmaz'a takdim edildi. Tören ve ödül teslimatı, projenin ulusal ölçekte tanınmasına katkı sağladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek konuyla ilgili olarak projenin doğa, teknoloji ve yapay zekâyı hayat boyu öğrenme anlayışıyla buluşturduğunu vurguladı ve "Doğa, teknoloji ve yapay zekâyı hayat boyu öğrenme anlayışıyla buluşturan bu projenin Türkiye birinciliğine layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezimizi bu önemli başarısından dolayı tebrik ediyor, emeği geçen tüm yönetici, öğretmen, kursiyer ve paydaşlarımızı kutluyorum. Bilecik'ten Türkiye'ye uzanan eğitimde yenilik ve başarı yolculuğumuz devam ediyor" dedi.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nin birincilik elde eden projesi, yerel kapasitenin eğitimde yenilik üretme potansiyelini somut olarak gösterirken, benzer merkezler için de örnek teşkil edecek uygulama alanları ve iş birlikleri için zemin hazırlıyor.

270 PROJEYİ GERİDE BIRAKTI: BİLECİK’TEN TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ