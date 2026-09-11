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Manisa'da bisikletli zabıta ile çöp atanlara 4 bin lira ceza dönemi

Manisa'da yaka kameralı 10 kişilik bisikletli zabıta ekibiyle sokak ve parklarda çöp atanlara Kabahatler Kanunu kapsamında 4 bin TL ceza veriliyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Manisa'da bisikletli zabıta ile çöp atanlara 4 bin lira ceza dönemi

Manisa'da bisikletli zabıta ile çöp atanlara 4 bin lira ceza dönemi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çevre temizliğini korumak ve ortak yaşam bilincini güçlendirmek amacıyla yeni bir denetim uygulaması başlattı. Başkan Besim Dutlulu tarafından açıklanan uygulama kapsamında, yaka kameralı 10 kişilik bisikletli zabıta ekibi sahaya indi ve çevreyi kirletenlere karşı anlık tespit ile müdahale edecek.

uygulamanın kapsamı ve hedefleri:

Bisikletli zabıta ekipleri, şehir merkezinde dar sokaklar, yaya bölgeleri ve park alanları gibi motorlu araçların ulaşmakta zorlandığı noktalarda devriye gezecek. Belediye, bu adımla hem çevre temizliğinde sürekliliği sağlamayı hem de toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Başkan Dutlulu, uygulamanın amacının ceza yazmak olmadığını, asıl hedefin Manisa’yı temiz ve yaşanabilir tutmak olduğunu vurguladı: "Manisa’mızı kimsenin kirletmesine izin vermeyeceğiz."

denetim yöntemi ve yaptırım süreci:

Ekiplerin taşıdığı yaka kameraları, tespitleri kayıt altına alacak ve kurallara uymayan vatandaşlar hakkında yasal süreç işletilecek. Belediye, çöp atan veya çöp attığı tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında 4 bin TL idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Kayıt ve anlık tespit mekanizması, şeffaflığı sağlamak ve uygulanabilirliği artırmak için kullanılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayla caydırıcılığı yükseltmeyi ve ortak kullanım alanlarına sahip çıkma kültürünü güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor. Belediye yetkilileri, temiz bir kent için denetimlerin sürdürüleceğini ve vatandaşların da bu sürece aktif katılım göstermesinin beklendiğini ifade etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR GENELİNDE ÇEVRENİN TEMİZ TUTULMASI VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİR GENELİNDE ÇEVRENİN TEMİZ TUTULMASI VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA ÖNEMLİ BİR UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRDİ. YAKA KAMERALI 10 KİŞİLİK BİSİKLETLİ ZABITA EKİBİNİN SAHAYA İNDİĞİNİ DUYURAN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, SOKAKLARI VE ORTAK YAŞAM ALANLARINI KİRLETENLERE KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA 4 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAĞINI AÇIKLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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