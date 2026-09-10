Bilim Şehitkamil'in takımları TEKNOFEST 2026 finalinde

Bilim Şehitkamil'den TEKNOFEST 2026'ya güçlü katılım:

Şehitkamil Belediyesi'nin eğitim ve destek programı Bilim Şehitkamil bünyesindeki 10 takım, TEKNOFEST 2026 için hazırladıkları projelerle finale kalma başarısı gösterdi. Aylar süren hazırlık, araştırma, tasarım, yazılım ve üretim süreçlerinin ardından gençler, Türkiye'nin en kapsamlı teknoloji organizasyonlarından birinde ilçeyi temsil edecek.

Hangi kategorilerde finale yükseldiler:

Finale kalan takımlar, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması, Model Uydu Yarışması, Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması gibi alanlarda yer alıyor. Takımlar, farklı disiplinlerde geliştirdikleri çözümlerle jüri karşısına çıkacak.

Hazırlık süreci ve finale yönelik hedefler:

Bilim Şehitkamil'de yürütülen çalışmalarda gençler, saha testleri, prototip üretimi ve yazılım güncellemeleri üzerine yoğunlaştı. Finale yükselen ekipler, final sürecinde projelerini daha da olgunlaştırarak performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi kriterleri güçlendirmeyi hedefliyor. Katılımcılar, kendi alanlarında en iyi dereceyi elde etmek ve Şehitkamil'i en iyi şekilde temsil etmek için yarışacaklar.

Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın değerlendirmesi:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gençlerin elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve yazılımcılarının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Biz gençlerimize güveniyoruz. Onların hayallerine, fikirlerine ve ürettikleri projelere inanıyoruz. Geleceğin yazılımcıları, mühendisleri ve bilim insanları bugün Bilim Şehitkamil’de yetişiyor. Onların yanında olmaya, imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ BİLİM ŞEHİTKAMİL’DE TEKNOFEST 2026 İÇİN HAZIRLANAN 10 TAKIM, 5 AYRI KATEGORİDE FİNALE KALMA BAŞARISI GÖSTERDİ. GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI GELİŞTİRDİKLERİ PROJELERLE TEKNOFEST 2026’DA BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞACAK.