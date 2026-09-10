Eğitime yapılan yatırım ülkenin üretim gücünü belirler

Eğitime yapılan yatırım ülkenin kalkınma haritasını çizer

Yeni eğitim-öğretim yılının eşiğinde Bilgem Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Oya Sertdemir Düşmez, eğitimin sadece bireysel gelişim değil, ülkenin üretim kapasitesi ve rekabet gücü için stratejik bir alan olduğunu hatırlattı. Düşmez, okullarda verilen eğitimin 15-20 yıl sonra Türkiye'nin insan kaynağının omurgasını oluşturacağını belirtti.

Eğitimin uzun vadeli etkisi:

Düşmez, bugün sınıflarda kazandırılan bilgi ve becerilerin yarınki mühendisleri, doktorları, öğretmenleri, girişimcileri, bilim insanlarını ve sanayicileri şekillendireceğini ifade etti. Bu bağlamda eğitimi yalnızca toplumsal sorumluluk olarak değerlendirmek eksik kalır; eğitim aynı zamanda ekonomik bir yatırımdır, dedi. Sanayici, sivil toplum ve eğitim kurumlarının ortak sorumluluğuna vurgu yapan Düşmez, güçlü ekonomilerin nitelikli insan kaynağıyla inşa edildiğini vurguladı.

PISA verileri ve iyileşme alanları:

Konuşmasında Türkiye'nin uluslararası değerlendirmelerdeki performansına da değinen Düşmez, son PISA sonuçlarındaki artışlara dikkat çekti. Buna göre Türkiye, fen puanını 18 puan artırarak 494, okuma puanını 16 puan artırarak 472 ve matematik puanını 8 puan artırarak 462 seviyesine yükseltti. Fen ve okumada OECD ortalamasının üzerine çıkan Türkiye için bunlar önemli göstergeler olarak nitelendirildi.

Bununla birlikte hesaplamalı problem çözme alanında Türkiye'nin 473 puanla OECD ortalaması olan 500 puanın gerisinde kaldığını belirten Düşmez, rakamların hem doğru yönde ilerlediğimizi hem de üzerinde daha fazla çalışılması gereken alanlar olduğunu gösterdiğini söyledi.

Düşmez, eğitime yapılan her bir yatırımın gelecek bir fabrikanın, laboratuvarın veya Ar-Ge merkezinin güçlenmesi anlamına geleceğini ifade ederek 'Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır' yaklaşımının toplumsal ve ekonomik politikaların merkezine alınması gerektiğini vurguladı.

Yeni döneme girilirken Düşmez, eğitim politikalarının kısa vadeli uygulamalardan ziyade uzun vadeli kalkınma perspektifiyle tasarlanmasının önemine dikkat çekti ve toplumun tüm kesimlerinin bu sürece katılması çağrısında bulundu.

EĞİTİM YATIRIMIN YALNIZCA TOPLUMSAL BİR SORUMLULUK OLARAK DEĞERLENDİRMENİN EKSİK OLACAĞINI AKTARAN OYA SERTDEMİR DÜŞMEZ, "BUGÜN YETİŞTİRDİĞİMİZ ÖĞRENCİLER, YARININ MÜHENDİSLERİ, DOKTORLARI, ÖĞRETMENLERİ, GİRİŞİMCİLERİ, BİLİM İNSANLARI VE SANAYİCİLERİ OLACAK. EĞİTİME YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR" DEDİ.