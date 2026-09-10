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Gençlik için 8 katlı buluşma noktası Manisa'ya geliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitimden sanata ve spora uzanan hizmetlerle gençlere yönelik 8 katlı yeni bir gençlik merkezini 21 Eylül'de ihaleye çıkarıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gençlik için 8 katlı buluşma noktası Manisa'ya geliyor

Gençlik için 8 katlı buluşma noktası Manisa'ya geliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim, sanat, spor ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayacak modern bir Gençlik Merkezi için 21 Eylül'de ihaleye çıkıyor. Kentin yeni buluşma noktası olması planlanan tesis, çok amaçlı kullanım alanlarıyla tasarlandı.

proje detayları:

Gençlik Merkezi, toplam 5 bin 77 metrekare inşaat alanına sahip olup, bodrum, zemin ve 6 normal kattan oluşan 8 katlı bir yapı olarak planlandı. Binanın oturum alanı 744 metrekare olacak; bodrum katta 11 araçlık otopark, sığınak ve teknik hacimler yer alacak. Zemin katta ise 80 metrekarelik bir iş yeri ile 244 metrekarelik Kent Lokantası hizmet verecek.

eğitim, sanat ve spor alanları:

Merkezin önemli bölümlerinden biri eğitim ve kişisel gelişime ayrıldı. Yapıda 2 bin 969 metrekarelik MABEM Eğitim Merkezi bulunacak ve MABEM bünyesinde toplam 20 sınıf yer alacak. Bu merkez, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmalarına yeni bir destek sunacak. Ayrıca 757 metrekare büyüklüğündeki MASMEK Kurs Merkezi; spor salonu, yabancı dil, müzik ve halk oyunları/dans sınıflarıyla farklı yaş gruplarına yönelik kurslar sağlayacak.

Bu düzenlemelerle gençlik merkezi; öğrencilerin ders çalışabileceği, kurslara katılabileceği, spor yapabileceği, müzik ve dans gibi alanlarda kendini geliştirebileceği ve sosyal yaşamda yer alabileceği çok yönlü bir tesis olacak.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, proje hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: Manisa’da gençlerimizin eğitimine, gelişimine ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak alanları artırmayı önemsiyoruz. Bu anlayışla, gençlerimizin farklı ihtiyaçlarına aynı çatı altında cevap verecek yeni bir gençlik merkezi kazandırıyoruz. MABEM ve MASMEK gibi yıllardır Manisalıların yararlandığı eğitim kurumlarımızı daha modern ve nitelikli alanlarda güçlendireceğiz. Gençlerimiz burada ders çalışabilecek, eğitim alabilecek, spor yapabilecek, müzik ve dans gibi alanlarda kendilerini geliştirebilecek. Kent Lokantamız da bu yapının içerisinde vatandaşlarımıza hizmet verecek. Mimarisinden kullanım alanlarına kadar Manisa’ya yakışan, gençlerimizin severek kullanacağı bir merkez olmasını istiyoruz. 21 Eylül'de yapacağımız ihalenin ardından çalışmalara başlayarak bu projeyi en kısa sürede Manisa’mıza kazandırmayı hedefliyoruz.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EĞİTİMDEN SANATA, SPORDAN SOSYAL YAŞAMA KADAR GENÇLERİN TÜM...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EĞİTİMDEN SANATA, SPORDAN SOSYAL YAŞAMA KADAR GENÇLERİN TÜM İHTİYAÇLARINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYACAK MODERN GENÇLİK MERKEZİ İÇİN 21 EYLÜL'DE İHALEYE ÇIKIYOR. İÇERİSİNDE 20 DERSLİKLİ MABEM, MASMEK KURS ALANLARI VE KENT LOKANTASI'NI BARINDIRACAK 8 KATLI DEV TESİS, MANİSALI GENÇLERİN VE VATANDAŞLARIN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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