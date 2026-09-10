Kırtasiyelerde uyum arayışı: denetimler eğitime hazırlanıyor

Denetimin kapsamı ve amacı:

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçede faaliyet gösteren kırtasiyelerde kapsamlı bir denetim programı gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, öğrencilerin ve velilerin güvenli ve sağlıklı şartlarda alışveriş yapabilmesini sağlamak olarak açıklandı.

İncelemelerde özellikle ürünlerin fiyat etiketleri, satış şartları ve ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, eksiklik tespit edilen noktalarda işletmelere gerekli uyarıları yapıp uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

İşletmelere verilen bilgiler ve uygulama:

Denetimler sırasında esnafla doğrudan iletişim kurulup mevzuat hükümleri anlatıldı ve etiketleme ile satış uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatıldı. Yetkililer, hem tüketici güvenliğinin hem de piyasa düzeninin korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer denetimlere ilişkin, "Yeni eğitim dönemine hazırlanırken öğrencilerimizin ve ailelerimizin güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesini önemsiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilçemizdeki kırtasiyelerde gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor. Hem tüketicilerimizin haklarını korumak hem de sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamının devamını sağlamak amacıyla denetimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Süreklilik ve tüketici hakları:

Mezitli Belediyesi, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla ilçe genelindeki denetimlere düzenli olarak devam edeceğini duyurdu. Yetkililer, denetimlerin eğitim-öğretim yılının başına kadar titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.

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