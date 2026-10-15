Bilimin ışığında güvenli yarınlar için Alaşehir'de ikinci bilim şenliği başladı

Açılış töreni ve hedefler:

Alaşehir ilçesinde düzenlenen ikinci bilim şenliği, TÜBİTAK 4007 desteğiyle “Bilimin ışığında güvenli yarınlar” temasıyla kapılarını açtı. Alaşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinliğin açılışı Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.

Katılımcılar ve organizasyon:

Programa Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, Alaşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Manisa AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şenlik dört gün sürecek ve alanında uzman öğretmenlerin yürüttüğü atölye çalışmalarıyla devam edecek.

Atölyeler ve uygulamalı öğrenme:

Şenlik kapsamında toplam 68 farklı atölye açıldı. Yapay zekâ, robotik kodlama, dron teknolojileri, yenilenebilir enerji, çevre uygulamaları ve depreme dayanıklı yapı tasarımı gibi alanlarda hazırlanan projeler ve uygulamalar öğrencilerle buluşturuldu. Etkinliğin amacı, öğrencilerin bilimi yalnızca teorik olarak öğrenmeleri değil, uygulamalı çalışmalarla deneyimleyerek problem çözme becerilerini geliştirmeleri olarak öne çıktı.

Öğrenci merkezli yaklaşım:

Alaşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, şenliğin afet farkındalığı ve iklim değişikliği olmak üzere iki ana tema üzerine kurgulandığını belirterek, öğrencilerin deprem gerçeği ve küresel çevre sorunları karşısında bilimsel yöntemlerle araştırma yapmalarını hedeflediklerini söyledi. Çetinkaya, "Tahmin et, gözle, açıkla" yöntemiyle öğrencilerin deneyen, sorgulayan ve günlük yaşam sorunlarına bilimsel çözümler üreten bireyler olarak yetişmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Afet bilinci ve teknoloji vurgusu:

Kaymakam Ercan Öter ise bilgi ve teknoloji çağında bilimsel yöntemlerin önemine dikkat çekti. Öter, Türkiye’nin bir afet ülkesi olduğunu hatırlatarak 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kayıplarını anımsattı. Öter, depremlerde yaklaşık 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini vurgulayarak, afetler yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.

Öne çıkan uygulamalar ve gösteriler:

Şenlikte teknoloji gösterileri arasında robot köpek Logi öne çıktı. Robot, alanı dolaşıp Kaymakam Öter’i hareketleriyle karşılarken öğrenciler için özel gösteriler sergiledi; ani hareketleri bazı öğrencilerde şaşkınlık ve coşkuya yol açtı. Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin stantlarında yapılan ilk yardım uygulamaları da ilgi topladı; uygulamalara katılan öğrenci Esat Yakut, kalp masajının hayatta kalma açısından kritik olduğuna dikkat çekti ve gerçekçi uygulamalarla öğrenmenin önemini vurguladı.

Şenlik alanında ayrıca afet farkındalık eğitimleri, arama-kurtarma ekipmanlarının tanıtımı ve çeşitli bilimsel uygulamalar sergilendi. Etkinlik, 14-17 Ekim tarihleri arasında Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda devam edecek ve amaç, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ile afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmaktır.

ŞENLİK ALANINDA KAYMAKAM ERCAN ÖTER'İ HAREKETLERİYLE KARŞILAYAN ROBOT KÖPEK, ÖĞRENCİLER İÇİN DE GÖSTERİ YAPTI.