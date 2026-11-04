Billboarda çarpan aracın ardından gizlice olay yerini izleyen kişi şaşkınlık yarattı

kaza ve ilk tespitler:

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi, 733. Sokak ile 734. Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, 733. Sokak’tan 734. Sokağa dönüş yapan 26 AEG 255 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam billboardlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem billboardlarda hem de araçta maddi hasar oluştu.

şüpheli davranışlar ve çelişkili ifadeler:

Kazada, bölgede alkollü oldukları iddia edilen iki kadın ile bir erkeğin şüpheli hareketleri dikkat çekti; bu üç kişi trafik polisi gelmeden olay yerinden ayrıldı. Kısa süre sonra bölgeye gelen başka bir kişi, 26 AIA 583 plakalı araçla gelerek kazayı yapan aracı kendisinin kullandığını söyledi. Şüphelinin ifadeleri çelişkili bulundu ve polis ekipleri bu iddiaya itibar etmedi. Özellikle şahsın "Aracı ben kullandım" yönündeki beyanı, ekiplerin yaptığı incelemeyle uyuşmadı.

gizli gözlem ve çevreye karışma:

Olay yerinden ayrılan erkek şahsın, kısa süre sonra billboardların arkasına saklanıp polis çalışmalarını gizlice izlediği görüldü. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek geçen kişinin çevredeki vatandaşlara "Burada ne olmuş?" diye sorması da çevrede şaşkınlık yarattı.

Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle otoparka çekildi. Polis olayla ilgili soruşturma ve incelemelerini sürdürüyor. (BT-Y)

Reklam billboardına çarpan aracın yanından ayrılan şahıs gizlenerek olay yerini böyle izledi