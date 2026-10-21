Bin 200 rakımda kestane denemesi üreticilere yeni bir geçim kapısı açtı

Saimbeyli'de yüksek rakımda kestane üretimi başarıya dönüştü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 2006 yılında bahçesine kestane fidanı diken Naci Yıldızan, 18 yıllık denemelerin ardından bölge için yeni bir üretim modeli oluşturdu. Başlangıçta 5 ağaç ile yola çıkan Yıldızan, üçüncü yılda ilk meyveleri aldıktan sonra verimi gözlemleyerek ağaç sayısını artırdı. Bugün üretimini 20 ağaç ile sürdüren üretici, bu yıl ağaç başına yaklaşık 40-50 kilogram ürün bekliyor.

Tozlaşma verimin anahtarı:

Yıldızan, denemeler sırasında başarısız olan üreticilerin eksikliğinin çoğunlukla doğru tozlaştırıcı çeşidin olmaması olduğunu vurguladı. Kullandığı Hacı Ömer cinsinin Türkiye'nin kaliteli kestane çeşitlerinden biri olduğunu belirten Yıldızan, doğru çeşit seçimi ve tozlaşmanın verim için belirleyici olduğunu söyledi. Bu yaklaşım sayesinde daha önce ürün alınamayan parsellerde olumlu sonuçlar elde edildi.

Kiraza alternatif ve pazarlama avantajları:

Yıldızan, kestanenin pazarlama ve muhafaza açısından üreticiye sağladığı avantajları öne çıkardı. Geçen yıl ürünlerini iriliğine göre ayırarak satan üretici, küçük kestaneleri kilogramı 400 lira'dan, iri kestaneleri ise 500 lira'dan toptan elden çıkardığını aktardı. Kestanenin Ekim ayında hasat edilip Mart ve Nisan aylarına kadar pazarlanabilmesi, kiraza kıyasla üreticinin elini rahatlatan önemli bir unsur olarak gösteriliyor. Ayrıca Yıldızan, kestane yetiştiriciliğinde sulama dışında ilaç kullanımının olmadığını belirtti.

Bölge için umut verici sonuçlar:

Feke ve Saimbeyli'nin dağlık yapısının kestane üretimine uygun olduğunu söyleyen yöre sakinleri ve üreticiler, Naci Yıldızan'ın örneğinin bölge çiftçilerine alternatif bir gelir kaynağı sunabileceğini düşünüyor. Ziyarette bulunan Ahmet Kaytancı, 18 yıllık denemelerin ardından elde edilen iç dolgunluğu ve kaliteyi öne çıkararak, üreticilerin bu ürünü değerlendirmesini tavsiye etti. Yıldızan da çalışmalarını yaygınlaştırarak bölgede kestane yetiştiriciliğinin artmasını hedefliyor.

Yerel denemeler, doğru çeşit ve tozlaşma planlaması ile yüksek rakımlarda kestane yetiştiriciliğinin sürdürülebilir bir üretim alternatifi olabileceğini gösteriyor. Bu sonuçlar, özellikle kiraz gibi kısa raf ömrü olan ürünlere alternatif arayan dağlık bölge üreticileri için yol gösterici nitelikte.

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