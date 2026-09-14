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Bin rakımda yetişen kurutmalık üzüm talebe yetmiyor

Malatya Akçadağ'da ilaçsız yetiştirilen kurutmalık üzümler yüksek aroma ve kaliteyle yoğun talep görüyor; perakende kilo fiyatı 600 liraya çıktı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bin rakımda yetişen kurutmalık üzüm talebe yetmiyor

Akçadağ'da hasat başladı:

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Doğanlar Kırtekeler mevkiinde yer alan yaklaşık 300 dönümlük bağlarda kurutmalık üzüm hasadı başladı. Yaklaşık bin rakımda yetişen üzümler, bakım ve toplama sonrası toprağa serilerek kurutuluyor; kurutma süreci genellikle 5-7 gün sürüyor.

Organik üretim ve artan talep:

Üreticiler, kayısıya alternatif olarak başladıkları üzüm yetiştiriciliğinde ilaç kullanılmadığını, ürünlerin tamamen organik olduğunu vurguluyor. Bu özellik ve üzümlerin güçlü aroması sayesinde yurt içi ve yurt dışından yoğun talep alınıyor. Üreticilerle yapılan görüşmelerde, şimdiden geçen yıldan randevu alan toptancılar ve kuruyemişçiler olduğu bilgisi verildi.

Üreticiler, uygun iklim ve toprak koşullarının yanında su kıtlığının da üretim tercihlerinde etkili olduğunu belirtiyor. Bölgedeki su kaynaklarının azalması nedeniyle kayısıdan üzüm yetiştiriciliğine yönelen bağ sahipleri, verim ve aromadan memnun olduklarını söylüyorlar.

Rekolte ve fiyatlar:

Necla Kırteke, hane başına ortalama 4 ila 4,5 ton rekolte beklediklerini, ailelerin bağ büyüklüğüne göre üretimin 500 kilo ile 5 ton arasında değiştiğini aktardı. Ziyaettin Kırteke ise soğukların hasatı yaklaşık 10 gün geciktirdiğini, ancak verim ve aromanın bu yıl çok iyi olduğunu ifade etti.

Fiyatlar da üreticiler için olumlu seyrediyor. Geçen yıl toptan satış fiyatı 500 lira civarında olan üzümün bu yıl perakende satış fiyatı 600 liraye ulaşırken, toptan fiyatların 550 lira civarında oluştuğu bildirildi. Toptancılar, ürünlerini ayırmak için şimdiden ön ödeme teklif ediyor.

Hasat edilen üzümler, toplanma sonrası birkaç gün toprağa serilerek kurutuluyor; kurutma tamamlandığında ürünler temizlenip kasalara konuyor. Üreticiler, artan talebe rağmen mevcut üretim alanları ve su kısıtları nedeniyle arzın sınırlı kalabileceğine dikkat çekiyor.

BİN RAKIMDA YETİŞEN ÜZÜMLER TARLADA BİTİYOR

BİN RAKIMDA YETİŞEN ÜZÜMLER TARLADA BİTİYOR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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