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Kentsel dönüşümle deprem güvenliğinde enerji verimli yaşam alanları inşa ediliyor

İç Mimar Ceylan İzsiz: 2026 sonu itibarıyla inşaat pazarı dalgalı dönemi atlattı; kentsel dönüşüm ve enerji verimli güvenli yaşam alanları öne çıkıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:41

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kentsel dönüşümle deprem güvenliğinde enerji verimli yaşam alanları inşa ediliyor

Çanakkale'de sektör değerlendirmesi

Çanakkale'de görev yapan İç Mimar Ceylan İzsiz, 2026 yılının son dönemine girilirken inşaat sektöründe dalgalı sürecin geride kaldığını ve piyasanın artık daha dengeli, öngörülebilir bir zemine oturduğunu belirtti. İzsiz, resmi verilerin de konut piyasasındaki kontrolsüz fiyat artışının sonlandığını gösterdiğini vurguladı.

Kentsel dönüşüm: sektörün itici gücü:

İzsiz, kentsel dönüşümün bugün sektörü ayakta tutan en büyük güç olduğunu söyledi. Özellikle Başta İstanbul olmak üzere, deprem riski taşıyan şehirlerimizde ve Çanakkale gibi dinamik bölgelerde dönüşümün ciddi bir ivme kazandığını aktardı. Bu süreçte amacın, konutu spekülatif bir araç olmaktan çıkarıp asıl işlevine; güvenli ve huzurlu bir yuva sunmaya döndürmek olduğunu ifade etti.

Tasarım vizyonu ve finansman beklentileri:

İzsiz, projelerde bakış açısının değiştiğini anlatarak, "Biz sadece dört duvar inşa etmiyoruz. Depreme dayanıklı, enerjisini verimli kullanan, geleceğe nefes alan gerçek yaşam alanları üretiyoruz" dedi. Ayrıca önümüzdeki dönemde, özellikle ilk evini alacak vatandaşlar için finansman kanallarının kademeli olarak açılmasıyla bu dengeli seyirin kalıcı hale geleceğini ve akılcı adımlarla güvenli kentler inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.

ÇANAKKALE’DE İÇ MİMAR CEYLAN İZSİZ

ÇANAKKALE’DE İÇ MİMAR CEYLAN İZSİZ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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