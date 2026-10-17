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Bingöl'de bir haftalık operasyon: çok sayıda uyuşturucu, silah ve 34 gözaltı

Bingöl'de bir haftada düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve suç aletleri ele geçirildi; 34 şüpheli yakalandı, 3 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bingöl'de bir haftalık operasyon: çok sayıda uyuşturucu, silah ve 34 gözaltı

Operasyonun detayları:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe birimleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Asayiş şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir hafta içinde 34 şüpheli yakalandı. Operasyonların sonucunda hukuki süreçler işletildi; 3 kişi tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişiye idari para cezası uygulandı ve 24 kişi serbest bırakıldı.

Ele geçirilen maddeler ve araçlar:

Yürütülen aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç aletleri ele geçirildi. Miktar olarak ele geçirilenler arasında 30,25 gram esrar, 7,11 gram skunk, 5,43 gram metamfetamin ve 0,74 gram kokain bulunuyor. Ayrıca operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör, 1 kurusıkı tabanca ve 50 kurusıkı fişeği, 79 fişek, 1 havalı tüfek, 4 kesici alet ve 1 muşta ele geçirildi.

Yakalananların niteliği ve yasal süreç:

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; ifadelerinin alınmasına yönelik arama kaydı bulunan 19 kişi, idari para cezasına yönelik arama kaydı bulunan 3 kişi ve hapis cezasının infazına yönelik arama kaydı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 24 kişi yakalandı.

Hapis cezasına yönelik yakalanan şahıslardan birinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 9 yıl 2 ay, diğerinin ise 'Cinsel Taciz' suçundan 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin KOM, Narkotik ve Asayiş birimleriyle koordineli çalışmalarının sürdüğü, ele geçirilen maddeler ve delillerle ilgili soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.

BİNGÖL’DE BİR HAFTADA 34 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BİNGÖL’DE BİR HAFTADA 34 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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