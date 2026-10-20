Dolar 49,5635 +0,00%
Euro 55,7017 +0,21%
Bist 11.797,70 +3,22%
Altın Gram 6.591,84 -0,56%
EUR/USD 1,1235 +0,16%
Brent Petrol 108,95 -0,55%
--°

Bingöl'de Elmalı mevkiinde araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Bingöl'de Elmalı mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu üç kişi yaralandı; yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 19:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bingöl'de Elmalı mevkiinde araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı

kaza ve yaralananlar:

Bingöl-Erzurum kara yolu Elmalı köyü mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

müdahale ve nakil:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

jandarma incelemesi:

Jandarma ekipleri, kaza yerinde olayla ilgili inceleme yaptı ve trafik güvenliğini sağlamak için çalışma yürüttü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BİNGÖL&#039;DE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

BİNGÖL'DE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da 'güncel yapılanma' soruşturmasında FETÖ/PDY bağlantılı üç şüpheli gözal...
images

Eskişehir operasyonunda binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi, bir kişi tutuk...
images

Siirt'te kaza sonrası motosiklet yandı, sürücüler yara almadan kurtuldu
images

Cizre'de bisikletle oynayan çocuklara dolmuş çarptı: bir çocuk yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bolu belediyesi davasında üst düzey üç isim ağır ceza aldı

DMM'den uyarı: Avrupa çöpünü Türkiye'ye dökme iddiaları ağır manipülasyon

Basketbolda yeşil hamle: Türk Telekom COP31'e dikkat çekti

Kartal'dan Slavia Prag sınavında üç kritik hamle

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek