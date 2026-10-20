Bingöl'de Elmalı mevkiinde araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı

kaza ve yaralananlar:

Bingöl-Erzurum kara yolu Elmalı köyü mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

müdahale ve nakil:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

jandarma incelemesi:

Jandarma ekipleri, kaza yerinde olayla ilgili inceleme yaptı ve trafik güvenliğini sağlamak için çalışma yürüttü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BİNGÖL'DE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.