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Bingöl'de motosikletli polisler KPSS adaylarına zamanında destek verdi

Bingöl motosikletli polis timleri, sınav giriş belgesini unutan veya yerini karıştıran 8 KPSS adayını zamanında sınav yerine ulaştırdı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Bingöl'de motosikletli polisler KPSS adaylarına zamanında destek verdi

Bingöl'de motosikletli polisler KPSS adaylarına zamanında destek verdi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, KPSS öncesinde sınav giriş belgesini unutan ve sınav yerini karıştıran adayların mağdur olmaması için sahada görev aldı. Ekipler, sınav yerine ulaşamama riski bulunan kişilere hızla müdahale ederek sınav salonlarına ulaşımını sağladı.

müdahalenin ayrıntıları:

Çalışma kapsamında 1 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 8 aday, ekipler tarafından sınav giriş belgesini unuttukları veya sınav yerini karıştırdıkları gerekçesiyle sınav yerlerine ulaştırıldı. Polisler, adayların sınava zamanında girebilmesi için motosikletlerle ulaşım desteği verdi.

adaylara ve sürece etkisi:

KPSS gibi yüksek rekabetin olduğu sınavlarda zamanında ulaşılamama veya belge eksikliği önemli mağduriyetlere yol açabiliyor. Bu tür müdahaleler, adayların sınav hakkını korumanın yanı sıra sınav hizmetlerinin aksamasını önlemeye katkı sağlıyor.

BİNGÖL’DE POLİS EKİPLERİ KPSS ADAYLARINI SINAV YERLERİNE YETİŞTİRDİ

BİNGÖL’DE POLİS EKİPLERİ KPSS ADAYLARINI SINAV YERLERİNE YETİŞTİRDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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