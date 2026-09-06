Binlerce adayın kader sınavı: KPSS lisans oturumu Bolu'da

Yoğun katılım ve uygulama detayları:

Bolu’da binlerce memur adayı, 2026 KPSS Lisans sınavının ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür için okullarda ter döktü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav kent genelinde yoğun katılımla gerçekleşti ve sınav binalarının çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik görüldü.

Sınav salonlarına girişler ÖSYM kurallarına göre tamamlandı; kapılar 10.00 itibarıyla kapatıldı ve saat 10.15’te başlayan oturum toplam 130 dakika sürdü. Güvenlik kontrollerinin ardından adaylar salona alındı; belirtilen saatin ardından gelenler içeri alınmadı.

Adayların beklentileri ve sınav öncesi ifadeler:

Sınava katılan adaylar, farklı çalışma düzenleri ve hedeflerle sınavda yer aldı. Sınava çalışamadığını ancak geçmiş bilgilerinden umutlu olduğunu belirten Burak Bulut, "Pek çalışamadım vakit bulamadım. Yılların bilgi birikimiyle iyi bir sonuca varacağımı düşünüyorum. Hedefim 70 üzeri puan alıp memur olmak" dedi.

Bir diğer aday Harun Özkan ise iyi bir puan alması halinde memur olarak atanmayı istediğini söyledi: "İnşallah düzgün bir puan alabilirsem bir yere atanmak istiyorum memur olarak. İktisat Bölümü okudum, inşallah o yönde bir yerde devlet bankaları olsun o şekilde bir konuma atanmak istiyorum."

Sınav günü gözlemleri, adayların hem zaman kısıtları hem de güvenlik ve usul kurallarına göre hareket ettikleri; sonuç beklentilerinin ise kişisel geçmiş çalışma ve bilgi birikimine dayandığını gösterdi. Adayların çoğu için bu oturum, kamu kadrolarına ulaşma yolunda belirleyici bir adım niteliği taşıyor.

BOLU’DA BİNLERCE MEMUR ADAYI, 2026 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMUNDA HEDEFLERİNE ULAŞABİLMEK İÇİN TER DÖKTÜ.