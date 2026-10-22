Binlerce çocuk ailelerine döndü, koruma açıkları sürüyor

resmi veriler ve geri dönüş rakamları:

Afgan yetkililer, ülkede son dönemde ailelerine iade edilen çocuk sayısının 7 bini aştığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü Muhammed Sediq Tohidi, Kabil'de geçen yıl 2 bin 16 çocuğun aileleriyle yeniden buluşturulduğunu, bunların 85'inin kız olduğunu belirtti. Ülke genelinde ise sözcüye göre 5 binden fazla çocuğun ailelerine teslim edildiği kaydedildi.

Tohidi, ailelerine kavuşan çocuklara gerekli bakımın sağlandığını ve elde edilen verilerin kayıp çocuk vakalarına yönelik çabaları yansıttığını söyledi. Ancak yetkililer, ülke çapında kayıp çocukların toplam sayısı ve kaybolma nedenlerine dair kapsamlı ulusal istatistiklerin bulunmadığını da vurguluyor.

sokak yaşamı ve ayrılma nedenleri:

Eğitim ve çocuk koruma uzmanı Mahboobullah Tohidi ise çocukların sokak yaşamına itilmesinde ekonomik faktörlerin belirleyici olduğunu aktardı. Tohidi, ailelerin ekonomik sıkıntıları ve akşam yemeğini sağlama zorunluluğunun bazı çocukları çalışmaya bağımlı hale getirdiğini, bunun da çocukların sokaklarda uzun saatler geçirmesine ve artan risklere maruz kalmasına neden olduğunu söyledi.

Uzmanlar, kaybolma ve aileden ayrılma vakalarının ardındaki sosyal ve ekonomik dinamiklerin daha iyi anlaşılması için veri toplama ve izleme mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

insani ihtiyaçlar ve beslenme sorunları:

Bu zorluklar yalnızca koruma ile sınırlı değil; aynı zamanda çocukların temel insani ve beslenme ihtiyaçları da ciddi boyutta. UNICEF tarafından yayımlanan rapora göre 2027'de 10 milyondan fazla çocuk insani yardıma ihtiyaç duyacak ve 4 milyondan fazla çocuk yetersiz beslenme tedavisi için tıbbi hizmetlere gereksinim duyuyor.

Uzmanlar ve yetkililer, ailelerine kavuşan çocukların sayısındaki artışın olumlu bir adım olduğunu ancak devam eden güvenlik, sağlık ve beslenme problemlerinin sistematik yaklaşımlar ve veri temelli programlarla ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Afgan yetkililer, 7 bin fazla çocuğun ailelerine geri döndüğünü açıkladı; bunlardan binlercesi Kabil şehrinde ve ülkenin çeşitli illerinde ailelerine iade edildi. Ancak çocukların kaybolma ve istismardan korunmasıyla ilgili sorunlar devam ediyor ve ülkede kayıp çocukların toplam sayısı ve kaybolma nedenlerine ilişkin kapsamlı ulusal istatistikler mevcut değil.