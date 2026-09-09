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Binlerce mezunlu 1963 yapımı lise yıkılıyor, yerine 16 derslikli modern okul yapılacak

Çermik'te 1963 yapımı Ercan Demirkol Anadolu Lisesi, 6 Şubat 2023 depremde hasar görüp ekonomik ömrünü doldurdu; 450 öğrenci geçici olarak taşındı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Binlerce mezunlu 1963 yapımı lise yıkılıyor, yerine 16 derslikli modern okul yapılacak

Çermik'te eski eğitim binası yenileniyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 1963'te inşa edilen ve yıllarca binlerce öğrenci yetiştiren Ercan Demirkol Anadolu Lisesi için yıkım kararı alındı. Okul, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremte hasar görmüş ve yapılan değerlendirmede ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edildi.

Hasarın kaynakları ve yapılacaklar:

Yetkililer, binanın depremde aldığı hasar ve genel yapı ömrü gerekçesiyle yıkım kararı verdiklerini açıkladı. Yerine 16 derslikli modern bir lise yapılması planlanıyor. Projenin hızlıca hayata geçirilmesi hedefleniyor ve yıkım işleminin yakında başlayacağı duyuruldu.

Eğitimde süreklilik: öğrencilerin geçici düzeni:

Öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için okulun materyalleri Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne taşındı. 450 öğrenci, yeni okul binası tamamlanana kadar burada eğitim görmeye devam edecek. Taşınma işleminin tamamlandığı ve geçici düzenlemelerin yürürlüğe konduğu belirtildi.

Yerel yetkililer, yıkım ve yeniden inşa sürecinin kısa sürede tamamlanarak ilçede modern eğitim olanaklarının güçlendirilmesini hedefliyor. Süreç ilerledikçe velilere ve öğrencilere gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı bildirildi.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE 1963 YILINDA YAPILARAK BİNLERCE ÖĞRENCİ YETİŞTİREN ERCAN DEMİRKOL...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE 1963 YILINDA YAPILARAK BİNLERCE ÖĞRENCİ YETİŞTİREN ERCAN DEMİRKOL ANADOLU LİSESİ YIKIMINA KARAR VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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