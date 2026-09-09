BTÜ'den pcb statorlu yerli bl dc motor teknolojisi geliştirme hamlesi

BTÜ yerli ve kompakt motorlar için PCB tabanlı çözüm geliştiriyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öncülüğünde yürütülen "PCB StatorluEksenel Akılı Fırçasız Doğru Akım (BLDC) Motor Geliştirilmesi" başlıklı proje, geleneksel tel sargılar yerine PCB (baskı devre kartı) tabanlı stator kullanarak yeni nesil motorlar üretmeyi amaçlıyor. Proje, Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projenin yürütücülüğünü BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu üstlenirken; ekipte BTÜ’den Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Mısır, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Sami Arslan ve BTÜ yüksek lisans öğrencisi bursiyer Muhammed Moein Harighi yer alıyor.

Elektrik motorlarında yeni nesil teknoloji:

Günümüzde elektrik motorlarında yaygın olan tel sargılar, üretimde çok sayıda işlem ve emek gerektiren bir yöntem. Proje kapsamında statorların PCB teknolojisiyle üretimi hedefleniyor; bu sayede üretim süreçlerindeki karmaşıklığın azalması, daha düzenli ve tekrarlanabilir üretim yapılabilmesi bekleniyor. Ayrıca bu yaklaşımın motorları daha hafif ve daha kompakt hale getirmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında iki farklı motor prototipi tasarlanacak ve performansları test edilecek. Bunlara güç verecek, özel ve kompakt bir elektronik sürücü de geliştirme kapsamında yer alıyor; böylece motor ve sürücü birlikte optimize edilerek uygulama odaklı çözümler sunulması hedefleniyor.

Uygulama alanları ve sanayi iş birliği:

Geliştirilen yerli motor teknolojisinin öncelikli kullanım alanları arasında robotik sistemler, medikal cihazlar, havacılık uygulamaları ve endüstriyel otomasyon sistemleri bulunuyor. Motorların modüler yapıda tasarlanması planlanıyor; böylece aynı altyapıdan farklı güç ve boyut ihtiyaçlarına uygun varyantlar üretilebilecek.

Projede sanayi ortaklığı olarak KORMAS Elektrikli Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iş birliği yapılıyor. Geliştirilen prototiplerin performans ve güvenilirlik değerlendirmeleri, KORMAS’ın elektrik motorları için kullandığı test altyapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Projenin sonunda yalnızca prototip geliştirmek değil, tasarımdan üretime ve teste kadar uzanan yerli bir teknoloji geliştirme altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemi:

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitelerde üretilen bilginin teknolojiye ve katma değerli ürünlere dönüşmesinin önemine dikkati çekti. Çağlar, "Bursa Teknik Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalarımızı ülkemizin ihtiyaç duyduğu stratejik ve yüksek teknolojili alanlara yönlendirmeyi önemsiyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğiyle yürütülen çalışmanın, yerli teknoloji geliştirme kapasitemize ve yüksek katma değerli ürünlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Proje ekibimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

BTÜ’nün bu girişiminin, ilerleyen dönemde yüksek katma değerli yerli ürünlerin geliştirilmesine ve özellikle hafif, kompakt motor gereksinimi olan teknolojik alanlarda tedarik zincirinin yerelleşmesine katkı sağlaması bekleniyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ), GELENEKSEL ELEKTRİK MOTORLARINDAN DAHA HAFİF, KOMPAKT VE ÜRETİMİ KOLAY YENİ NESİL BİR MOTOR TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI. TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJEDE GELİŞTİRİLECEK YERLİ MOTORLARIN, ROBOTİK SİSTEMLERDEN MEDİKAL CİHAZLARA, HAVACILIK TEKNOLOJİLERİNDEN ENDÜSTRİYEL OTOMASYONA KADAR BİRÇOK ALANDA KULLANILMASI HEDEFLENİYOR.