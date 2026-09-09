Marmaris'te öğrencilere eğitim seti desteği başladı

Marmaris Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırladığı eğitim destek kutularını ailelere ulaştırmaya başladı. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan paketler, ilkokuldan liseye kadar farklı eğitim seviyelerine göre ayrı ayrı hazırlandı ve dağıtımına başlandı.

destek paketlerinin içeriği:

Hazırlanan eğitim setlerinde öğrencilerin okul döneminde ihtiyaç duyacağı çok sayıda malzeme yer alıyor. İlkokul öğrencileri için 20 farklı çeşit, toplam 34 ürün; ortaokul düzeyinde 25 farklı çeşit, toplam 35 ürün; lise öğrencileri için ise 12 farklı çeşit, toplam 20 ürün kutulara konuldu. Çanta, defter, kalem, boyama takımları, geometri araçları, suluk, kalemlik, resim çantası ve silgi gibi temel gereçler setlerin içinde yer alıyor.

Ayrıca eğitim desteğinin yanında ailelerin beslenme ihtiyaçlarına yönelik destek de sağlandı; bu yardım ailelerin destek kartına nakit olarak yatırılacak şekilde planlandı.

kampanya ve süreç:

Sosyal destek çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi, "Okumak Sizden, Destek Bizden" adlı kampanyayı hayata geçirdi. Üç haftalık başvuru sürecinin ardından yapılan değerlendirme sonucunda şartları sağlayan ailelere eğitim kutuları dağıtılmaya başlandı. Belediye ekipleri, başvuruları titizlikle değerlendirerek ihtiyaç sahibi çocukların eksiksiz bir şekilde hazırlanmasını hedefledi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de kutuların hazırlanma sürecine katılarak ekiplerle çalışma yürüttü. Başkan Ünlü, eğitimin her çocuğun eşit şartlarda ulaşması gereken temel bir hak olduğunu vurgulayarak, çocukların derslerine ve geleceklerine odaklanabilmesi için belediye olarak yanında olduklarını belirtti. Ünlü ayrıca, "Eğitimde fırsat eşitliği bizim en temel sorumluluğumuz. Tek bir çocuğumuzun dahi sırasına eksikle oturmasına ya da beslenme çantasının boş kalmasına gönlümüz el vermez. Bu anlayışla başlattığımız desteğimize başvuru şartlarını sağlayan tüm ailelerimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Çocuklarımız sadece derslerine, hayallerine ve geleceklerine odaklansın diye biz her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm evlatlarımıza şimdiden harika bir eğitim yılı diliyorum. Destek bizden, okuyup yarınlarımızı inşa etmek onlardan." ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, dağıtımların önümüzdeki günlerde de süreceğini ve benzer sosyal destek çalışmalarının takip edileceğini bildirdi. Ailelerin başvuruları ve değerlendirme süreçleri belediye hizmet birimleri aracılığıyla yürütüldü.

MARMARİS BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLADIĞI EĞİTİM DESTEK KUTULARINI AİLELERE ULAŞTIRMAYA BAŞLADI.