Canik'te sıralarda destek: birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye seti

Canik'te ilkokul birinci sınıf öğrencilerine destek

Canik Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk günü ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediye edecek. Uygulama, ilçe genelinde geleneği sürdürmeyi ve eğitimde aile bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

dağıtım günü ve kapsamı:

Dağıtım, 14 Eylül 2026 tarihinde, yeni eğitim yılının ilk ders saatinde gerçekleştirilecek. Belediye ekipleri ilçedeki 23 ilkokulu ziyaret ederek, öğrencilerin sıralarına gidip hazırlanan çanta ve kırtasiye setlerini bizzat teslim edecek. Setlerde kız ve erkek öğrenciler için ayrı olarak hazırlanan malzemeler yer alıyor ve tüm ihtiyaçlara yönelik düzenlendiği bildirildi.

başkanın mesajı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uygulamayı anlatırken eğitime verilen önemi vurguladı. Sandıkçı, bu geleneği aksatmadan sürdürdüklerini, çocukların eğitim yolculuğundaki heyecanı paylaştıklarını ve ailelerin eğitim harcamalarına katkı sağladıklarını belirtti. Başkan Sandıkçı ayrıca, "Tüm öğrencilerimize çanta ve kırtasiye seti hediye ediyoruz" ifadesiyle kampanyanın kapsamına dikkat çekti.

Belediyenin ekipleri, okulları eş zamanlı ziyaret ederek dağıtımı tamamlayacak; hedef, ilçe genelindeki tüm birinci sınıf öğrencilerinin yeni döneme eksiksiz hazırlanmalarını sağlamak ve ailelere mali kolaylık sunmak olarak açıklandı.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜ İLKOKUL BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYAN TÜM ÖĞRENCİLERİ ÇANTA VE KIRTASİYE SETLERİYLE BULUŞTURACAKLARINI SÖYLEDİ.