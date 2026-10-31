Bir istasyonun yeşil mirası: 55 yılda filizlenen orman

Benliahmet'in yeşile dönüşen istasyonu

Kars-Sarıkamış demir yolu hattında 1969-1974 yılları arasında görev yapan emekli demiryolu çalışanı Turgut Ertop, Benliahmet İstasyonu çevresinde başlatılan ağaçlandırma çalışmasının bugün büyük bir ormana dönüşmesinin memnuniyetini yaşıyor. Bölgeye kazandırılan yeşillik sadece demir yolunu kar zararından korumakla kalmamış, yıllar içinde çevre halkının yaşamına da değer katmış.

Çetin kışlarla mücadele:

Ertop, yıllar önce kışların çok yoğun geçtiğini ve demir yolunu karın etkilerinden korumak için ağaçlandırma çalışmalarının başlatıldığını belirtiyor. O döneme dair anılar arasında personel eksikliğinin yol açtığı zorluklar da var; bir görevlinin annesinin 'Şefim, bırak benim oğlumu. Bugüne kadar kar benim çocuğumun omuzlarına yağdı. Artık bırak da kar yere yağsın' sözleri o dönemin sıkıntısını özetliyor. Ertop, demiryollarında geçen yaklaşık 45 yıllık çalışma sürecinde pencerenin içinden kar yağışını izleyemediğini, karın hep üzerlerine yağdığını vurguluyor.

Suluk ve pompa binasının rolü:

Benliahmet'in tercih edilmesinde suyun varlığı belirleyici olmuş. Bölgede bulunan cendere ve Ruslardan kalan pompa binasının faaliyete geçirilmesiyle fidanlara daha düzenli su sağlanmış, bu da dikime hız kazandırmış. Ertop, trenlerin su aldığı ve suyun güçlendirilmesinin hedeflendiği bu noktaya öncelik verildiğini anlatıyor.

Dikim, sayı ve tür seçimi:

Çalışmalarda tercih edilen türün kızılçam olduğuna dikkat çeken Ertop, ilk dikimler ve sonradan yapılan takviyelerle toplamda yaklaşık 16-17 bin ağacın toprakla buluşturulduğunu tahmin ediyor. Ertop'a göre başarının sırrı uzun vadeli bakış; eğer o gün dikilen fidanların yetişeceğine inanılmasaydı çalışma başarıya ulaşamazdı.

O dönem çevreden yoğun eleştiriler de gelmiş. Bazı kişiler çalışmayı devletin parasını boşa harcamakla suçlamıştı; Ertop bugün o eleştirileri yapanların çoğunun muhtemelen hayatta olmadığını ve yaşasalardı utanacaklarını ifade ediyor.

Çalışmanın sosyal etkileri de belirgin. Selim taraflarına gittiğinde ağaçların altında piknik yapan insanları görmek Ertop için en büyük ödüllerden biri olmuş. Piknik yapanlarla konuştuğunda onlardan 'Allah anasına babasına uzun ömür versin' gibi tepkiler duyduğunu, ancak dikimi yapanlara doğrudan teşekkür edilmesinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini anlatıyor.

Ertop, çocukları ve torunlarının yeşile karşı kendisinden daha duyarlı olduğunu, günümüz yaşam koşullarının doğayla iç içe olmayı zorlaştırsa da genç kuşakların ağaçlara zarar vermeyi büyük bir yanlış gördüğünü sözlerine ekliyor.

Hikâye, iklim gündeminde de karşılık buldu; COP31 İklim Zirvesi için örnek gösterilmesinden ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılmasından memnuniyet duyan Ertop, aynı zamanda çalışmanın gündeme gelmesinden dolayı bir ölçüde rahatsızlık da hissediyor. Ertop, bu başarının Devlet Demiryolları ve görev yapan ekiplerin emeğiyle gerçekleştiğini vurguluyor ve gençlere yeşili korumaları, doğaya sahip çıkmaları çağrısında bulunuyor.

Benliahmet örneği, demiryolları ile birlikte yürütülen ağaçlandırmanın uzun vadeli etkisini gösteren somut bir vaka olarak öne çıkıyor. 55 yılda filizlenip yüzlerce hektarlık alana yayılan bu yeşil kuşak, bölgesel iklim dayanıklılığı, kar rüzgârlarına karşı korunma ve toplumsal kullanım açısından kalıcı kazanımlar sağladı.

KARS-SARIKAMIŞ DEMİR YOLU HATTINDA 1969-1974 YILLARI ARASINDA GÖREV YAPAN TURGUT ERTOP'UN DA EMEK VERDİĞİ BENLİAHMET İSTASYONU ÇEVRESİNDEKİ AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI, ARADAN GEÇEN 55 YILDA BÜYÜK BİR ORMANA DÖNÜŞTÜ.