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Kırklareli'de yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ikamet eden çifte vatandaşlar, Bulgaristan cumhurbaşkanı ve yardımcısı seçimi için Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan sandıklarda oy kullanarak sürece katkı sağladı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Elif Demir

Kırklareli'de yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Babaeski'de çifte vatandaşlar oy kullandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemi Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan sandıklarda yapıldı.

Seçime katılan vatandaşlar, Türkiye'deki ikametlerini sürdürürken Bulgaristan siyasetindeki tercihlerini kullanma imkânı buldu. İlçe merkezinde kurulan sandıklar, çifte vatandaşların oylarını güvenli ve düzenli bir biçimde kullanmalarına olanak sağladı.

Sandıkta oy verme süreci

Seçime katılan çifte vatandaşlar, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sandığa gelerek tercihlerini belirledi. Kullanılan oylar, Babaeski'deki seçmenlerin Bulgaristan’daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının belirlenmesine doğrudan katkı sunmasını sağladı.

Seçimin ilk tur kuralı ve olası ikinci tur

Bulgaristan'daki seçim düzenine göre bir aday çifti ilk turda seçilebilmek için iki koşulu birden sağlamalıdır: kayıtlı seçmenlerin yarısından fazlası oylamaya katılmalı ve aday çift kullanılan geçerli oyların yarısından fazlasını almalıdır. Bu koşullardan herhangi biri karşılanmazsa seçim ikinci tura kalır.

İkinci turda, ilk oylamada en fazla oyu alan iki aday çifti yeniden yarışacak ve bu tur 1 Kasım tarihinde gerçekleştirilecektir.

KIRKLARELİ&#039;NDE ÇİFTE VATANDAŞLAR BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİYOR

KIRKLARELİ'NDE ÇİFTE VATANDAŞLAR BULGARİSTAN SEÇİMİ İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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