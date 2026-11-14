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Birlik ve coşku içinde: Arslan Tatar Şırnak'ta destek gördü

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Ankara'dan gelerek Şerafettin Elçi Havalimanı'nda partililer ve vatandaşlarca yoğun sevgiyle karşılandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Caner Şahin

Birlik ve coşku içinde: Arslan Tatar Şırnak'ta destek gördü

Karşılama töreni coşkulu geçti:

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Ankara'dan gelerek Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yoğun bir katılımla karşılandı. Partililer, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı karşılama, alana sığmayan kalabalığın oluşturduğu yoğunlukla dikkat çekti.

Tatar'ın mesajı:

Karşılama programında kalabalığa hitap eden Tatar, birlik, beraberlik ve dava bilincine vurgu yaptı. Konuşmasında "Değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli teşkilat mensuplarımız; sizlere yürekten sadece bir şey söylemek istiyorum, bu heyecanınızı, bu inancınızı ve bu dava aşkınızı asla kaybetmeyin. Unutmayın ki sizler, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşları, büyük ve kutlu bir davanın neferlerisiniz. Meydanlarda, sokaklarda, milletimizin arasında başınız dik, alnınız açık, göğsünüz kabara kabara ‘Bizler AK Davanın AK Neferleriyiz’ deyin. Çünkü bizim davamız makam davası değil, millet davasıdır. Bizim sevdamız şahsi menfaat değil, memleket sevdasıdır" ifadelerini kullandı.

Tezahürat ve katılım:

Karşılama programı, partililerin ve vatandaşların coşkulu tezahüratlarıyla sürdü. Alanda oluşan yoğunluk nedeniyle zaman zaman hareketlilik yaşanırken, katılımcılar sloganlarla Tatar'ı selamladı ve destek gösterisinde bulundu.

KARŞILAMA PROGRAMINDA KALABALIĞA HİTAP EDEN MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, BİRLİK, BERABERLİK VE DAVA...

KARŞILAMA PROGRAMINDA KALABALIĞA HİTAP EDEN MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, BİRLİK, BERABERLİK VE DAVA BİLİNCİNE VURGU YAPTI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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