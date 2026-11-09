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Karabük'te sumud ruhunu anlatan konferans: Filistin için dayanışma çağrısı

Karabük Belediyesi, 13 Kasım 2026'da 100. Yıl Kültür Merkezi'nde yapılacak 'Bir Direniş Öyküsü: Sumud' konferansında Filistin dayanışmasını vurgulayacak.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük'te sumud ruhunu anlatan konferans: Filistin için dayanışma çağrısı

Konferansın amacı ve kapsamı:

Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Direniş Öyküsü: Sumud' konferansı, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve Sumud ruhunu anlatmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlik, Filistin'de süregelen insani sorunları, toplumsal dayanışmayı ve umudu gündeme taşımayı hedefliyor.

Program ve konuşmacılar:

Konferans, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 19.00'da Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi'nde yapılacak. Etkinlikte Filistin konusundaki çalışmalarıyla tanınan mütercim ve aktivist Ayçin Kantoğlu, yazar ve aktivist Mehmet Ercan ile araştırmacı ve aktivist Dilek Tekoçak konuşmacı olarak yer alacak.

Program çerçevesinde 'İşgal, Direniş, İnsan ve Umut' temaları üzerinde durulacak; Filistin halkının karşılaştığı insani sorunlar, güncel gelişmeler ve Sumud kavramının taşıdığı kararlılık tartışılacak.

Başkanın değerlendirmesi:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, konferansa ilişkin yaptığı açıklamada Filistin meselesinin yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın ortak vicdanının meselesi olduğunu vurguladı. Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Evlerinden edilen ailelerin, geleceği ellerinden alınan çocukların ve yaşam mücadelesi veren masum insanların yaşadıklarına sessiz kalamayız. Bizler, Karabük olarak her zaman mazlumun yanında, zulmün karşısında durduk. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acıları unutmamak, onların sesini duyurmak ve toplumumuzdaki dayanışma bilincini canlı tutmak hepimizin insani sorumluluğudur. Sumud, bütün zorluklara rağmen toprağından, kimliğinden ve umudundan vazgeçmeyen bir halkın kararlılığını ifade ediyor. Bu anlamlı konferansta kıymetli konuklarımızın anlatımlarıyla Filistin’de yaşananları bir kez daha ele alacağız. 13 Kasım Cuma akşamı düzenleyeceğimiz programımıza bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum. Karabük’ten Filistin’e uzanan kardeşlik ve dayanışma bağımızı güçlü tutmaya devam edeceğiz.'

Belediye, etkinlikle toplumda Filistin'e yönelik dayanışma bilincini canlı tutmayı ve Sumud kavramının taşıdığı anlamı yerel düzeyde gündeme getirmeyi amaçlıyor.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN FİLİSTİN HALKININ YAŞADIĞI ZORLUKLARA DİKKAT ÇEKMEK VE SUMUD RUHUNU...

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN FİLİSTİN HALKININ YAŞADIĞI ZORLUKLARA DİKKAT ÇEKMEK VE SUMUD RUHUNU ANLATMAK AMACIYLA "BİR DİRENİŞ ÖYKÜSÜ: SUMUD" KONFERANSI DÜZENLENECEK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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