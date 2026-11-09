Çıldır’da organ bağışı bilinci hastane standıyla güçlendiriliyor

Çıldır İlçe Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme standı kuruldu

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Çıldır İlçe Devlet Hastanesi'nde hastane hemşireleri tarafından bilgilendirme standı açıldı. Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulan stantta organ bağışının önemi ve süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.

etkinliğin içeriği:

Etkinlikte görevli hemşireler tarafından organ bağışı sürecinin aşamaları ayrıntılı şekilde anlatıldı, broşür dağıtımı ile görsel ve yazılı bilgiler paylaşıldı. Ziyaretçilere organ bağışının nasıl gerçekleştirildiği ve organ naklinin ihtiyaç sahibi hastalar için taşıdığı hayati önem aktarıldı.

amaç ve hedefler:

Çalışmayla toplumda organ bağışı konusunda bilgi düzeyinin artırılması ve daha fazla insanın bağış konusunda bilinçlenmesi hedeflendi. Farkındalık kampanyasında Bir bağış, bir umut, yeniden başlayan bir hayat anlayışı öne çıkarıldı. Çıldır İlçe Devlet Hastanesi, benzer bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmeyi planladığını bildirdi.

ILDIR İLÇE DEVLET HASTANESİNDE, 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK AMACIYLA BİLGİLENDİRME STANDI AÇILDI.