Bismil'de fırtına minareyi devirdi, çatılarda ve tarım alanlarında hasar oluştu

Bismil'de sağanak ve fırtına etkili oldu

Sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde başlayan sağanak ve fırtına, yerleşim alanları ile çevre arazilerde hasara yol açtı.

Etkilenen yapılar ve araziler:

Olayda bir caminin minaresi yıkıldı, bazı noktalarda ağaçlar devrildi ve bazı yapıların çatılarında hasar oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.

Çalışmalar ve güncel durum:

Hasar meydana gelen yerlerde temizlik çalışmaları sürüyor ve yetkililer bölgedeki zararın tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

DİYARBAKIR'IN BİSMİL İLÇESİNDE SAĞANAK VE FIRTINA NEDENİYLE CAMİ MİNARESİ VE AĞAÇ DEVRİLDİ, BAZI YAPILARIN ÇATILARI YIKILDI.