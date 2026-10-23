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Bitişik Yaylası'na 4 bin metrelik içme suyu hattı tamamlandı

HATSU, İskenderun'daki Bitişik Yaylası'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni sondajdan beslenen 4 bin metrelik hattı tamamladı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Bitişik Yaylası'na 4 bin metrelik içme suyu hattı tamamlandı

Bitişik Yaylası'nda içme suyu hattı tamamlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), İskenderun ilçesindeki Bitişik Yaylası'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 bin metre uzunluğunda yeni bir içme suyu hattı inşa etti.

Sondaj kuyusundan depoya bağlantı:

Bölgede açılan yeni sondaj kuyusundan elde edilen suyun mevcut depoya ulaştırılması için yapılan hattın çalışmaları tamamlandı. Sistem, gerekli idari ve teknik işlemlerin ardından devreye alınacak ve yayladaki su sorununun giderilmesi hedefleniyor.

Hedef ve yerel değerlendirme:

HATSU ekiplerinin yürüttüğü bu çalışma, bölgenin içme suyu kapasitesinin desteklenmesini amaçlıyor. Bitişik Yaylası Muhtarı Ali Kılınç, yürütülen çalışmalardan dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir ve emeği geçen personele teşekkür etti.

HATSU EKİPLERİ, BİTİŞİK YAYLASI’NDA YENİ İÇME SUYU HATTI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

HATSU EKİPLERİ, BİTİŞİK YAYLASI’NDA YENİ İÇME SUYU HATTI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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