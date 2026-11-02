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Otomatik yönlendiren otopark projesiyle uluslararası üçüncülük

Mehmet Yusuf Bıyıklı'nın Akıllı Otopark Sistemi projesi Gaziantep'teki 8. Uluslararası şenlikte 22 ülkeden 142 proje arasından üçüncü oldu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Otomatik yönlendiren otopark projesiyle uluslararası üçüncülük

Otomatik yönlendiren otopark projesiyle uluslararası üçüncülük

Mehmet Yusuf Bıyıklı, Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi olarak geliştirdiği Akıllı Otopark Sistemi ile uluslararası bir başarıya imza attı. Proje, danışman öğretmen Mevlüt Şahin eşliğinde Gaziantep'te düzenlenen etkinliğe sunuldu ve dereceye girdi.

yarışma ve sonuçlar:

8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde 22 ülkeden toplam 142 proje yarıştı. Bu zorlu katılım içinde Bıyıklı'nın çalışması üçüncülük ödülüne layık görüldü ve ülke temsilinde başarı sağladı.

projenin amacı ve işleyişi:

Çok katlı otoparklarda sıkça yaşanan boş park yeri arama sorununa çözüm sunan sistem, sürücüleri en yakın boş park alanına yönlendiriyor. Bu yönlendirme sayesinde sürücüler hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmeyi hedefliyor; sistem pratik bir trafik ve çevre faydası vaat ediyor.

Sonuç, yerel bir BİLSEM öğrencisinin danışmanıyla birlikte geliştirdiği teknolojik bir fikrin uluslararası platformda karşılık bulduğunu gösteriyor ve genç proje sahiplerinin desteklenmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

AMASYALI ÖĞRENCİ MEHMET YUSUF BIYIKLI’NIN HAZIRLADIĞI &quot;AKILLI OTOPARK SİSTEMİ&quot; PROJESİ...

AMASYALI ÖĞRENCİ MEHMET YUSUF BIYIKLI’NIN HAZIRLADIĞI "AKILLI OTOPARK SİSTEMİ" PROJESİ ULUSLARARASI YARIŞMADA ÜÇÜNCÜ OLDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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