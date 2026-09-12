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bitlis’in iki tarihi yapısı kültür ve turizme kazandırılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi, El Aman Hanı ve Ahmet Eren Konağı'nı restore ederek konaklama, atölye ve gastronomi alanlarıyla turizme kazandırmayı planlıyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:13

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Aslı Han

bitlis’in iki tarihi yapısı kültür ve turizme kazandırılıyor

restorasyonla hedeflenen kullanım:

Bitlis’in tarihi dokusunu güçlendirmek amacıyla Bitlis Eren Üniversitesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları, El Aman Hanı ile Ahmet Eren Konağı’nı turizm ve kültür hayatına kazandırmayı hedefliyor. Her iki yapı da tamamlandığında hem yerel halkın kullanımına açık olacak hem de kentte yeni kültürel ve turistik mekanlar sunacak.

el aman hanı'nda restorasyon ve kullanım planı:

Tarihi El Aman Hanı için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Üniversite rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, restorasyonun yaklaşık bir ay içinde tamamlanmasının planlandığını, bunun ardından tefrişat ve çevre düzenlemesinin yapılacağını belirtti. Elmastaş, hanın önümüzdeki yıl yaz döneminde tamamen aktif hale getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Restorasyon sonrası han, yalnızca bir kültürel miras örneği olmaktan çıkıp çok işlevli bir merkez olarak düzenlenecek. Planlanan işlevler arasında konaklama alanları, kongre ve toplantı mekanları, sinema cepleri ve öğrencilerin faaliyet gerçekleştirebileceği atölyeler yer alıyor; bu kapsamdaki toplamda 5-6 farklı fonksiyon hedefleniyor. Elmastaş, projenin amacını şöyle özetledi: "Burası bir turizm ve kültür merkezi olarak değerlendirilecek. Burada 5-6 fonksiyonla turizm çerçevesinde hizmet verecek. Burada konaklama alanları olacak. Bunun yanında kongre ve toplantıların yapılacağı mekanlar, sinema cepleri ve öğrencilerin bazı faaliyetlerini gerçekleştirebileceği atölyeler olacak".

ahmet eren konağı'nın özellikleri ve hedefleri:

Üniversitenin restorasyon çalışmaları Bitlis merkezdeki Ahmet Eren Konağı ile de devam ediyor. Konağın El Aman Hanı ile aynı zaman diliminde tamamlanarak turizm amaçlı hizmete açılması planlanıyor. Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, konağın hem konaklama hem de gastronomi alanında kullanılacağını belirterek, "Burası da yine turizm çerçevesinde değerlendirilecek bir mekan olacak. Burada hem konaklama olacak hem de gastronomi alanı olacak. Bu mekanla da inşallah seneye hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

Proje detaylarını aktaran şantiye şefi Mine Koçi, konak evi ve gastronomi merkezi olarak planlanan konağın yaklaşık 600 metrekare kapalı alana sahip olduğunu; bunun yanı sıra 600 ila 800 metrekare arasında değişen açık avlu ve açık alanlarının bulunduğunu bildirdi. Konağın içinde 6 konaklama odası yer alacak ve halkın kullanımına açık alanlar tasarlanıyor. Koçi, ayrıca öğrencilerin gastronomi alanında deneyim kazanması için özel bir mutfak alanı oluşturulduğunu söyledi ve restorasyonun titizlikle yürütüldüğünü vurguladı: "Restorasyon kısmında büyük titizlikle çalışıyoruz. Ahmet Bey’in de katkılarıyla restoratör mimarlar bize bu konuda destek veriyorlar. Umarım proje hem Bitlis Eren ailesine, hem üniversitemize hem de Bitlis’e hayırlı ve uğurlu olur".

Her iki yapının da restorasyonunun tamamlanmasıyla hedeflenen temel kazanımlar arasında tarihi mirasın korunması, turizm çeşitliliğinin artırılması ve kente yeni kültürel mekanların kazandırılması bulunuyor. Üniversitenin bu atılımı, Bitlis’in hem eğitim hem de turizm alanındaki potansiyelini canlı tutmaya yönelik somut bir adım olarak öne çıkıyor.

BİTLİS’İN ÖNEMLİ TARİHİ YAPILARI ARASINDA YER ALAN EL AMAN HANI İLE AHMET EREN KONAĞI, BİTLİS EREN...

BİTLİS’İN ÖNEMLİ TARİHİ YAPILARI ARASINDA YER ALAN EL AMAN HANI İLE AHMET EREN KONAĞI, BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN RESTORASYON ÇALIŞMALARIYLA TURİZM VE KÜLTÜR HAYATINA KAZANDIRILIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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