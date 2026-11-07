Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Pınarlıbelen'e yeni buluşma noktası: pazaryeri ve sosyal etkinlik alanı açılıyor

Bodrum Belediyesi, Pınarlıbelen Mahallesi'ne 425 metrekare kapalı pazar, gelin odası, zabıta ve mutfak içeren sosyal tesis açıyor; açılış 9 Kasım 18.00'de.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Pınarlıbelen'e yeni buluşma noktası: pazaryeri ve sosyal etkinlik alanı açılıyor

Pınarlıbelen pazar yeri hizmete giriyor:

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde tamamlanan Pınarlıbelen Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı, 9 Kasım Pazartesi günü hizmete açılıyor. Tesis, mahalle sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak modern bir kullanım alanı olarak planlandı.

Bodrum Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda üstyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor ve proje yerel beklentiler gözetilerek hayata geçirildi.

tesis özellikleri:

Proje kapsamında yer alan 425 metrekare kapalı pazar alanı, bir gelin odası, zabıta birimi ve mutfak bölümü ile donatıldı. Tesis, hem günlük alışveriş hem de kültürel ya da sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği esnek bir altyapı sunuyor.

açılış ve belediye çağrısı:

Açılış töreni 9 Kasım Pazartesi saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci törene tüm kent sakinlerini davet ederek, "Belediyemiz tarafından hayata geçirilen projelerle, vatandaşlarımıza daha konforlu bir kent yaşamı sunmayı hedefliyoruz. Bodrumumuza kazandırdığımız yeni projemizin heyecanına ortak olmak için herkesi 9 Kasım Pazartesi saat 18.00'de Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceğimiz açılış törenimize bekliyoruz" dedi.

PINARLIBELEN PAZAR YERİ VE SOSYAL ETKİNLİK ALANI AÇILIYOR

PINARLIBELEN PAZAR YERİ VE SOSYAL ETKİNLİK ALANI AÇILIYOR

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de...
images

Zorlu parkurda hayat kurtaran ambulans sürüş eğitimi
images

İyileşmeyen yaralarda tıbbi larva uygulaması: eski yöntem modern tıpta yeniden ş...
images

Uşak il sağlık müdürlüğünden mantar uyarısı: yapay zekâya güvenmeyin

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kasımpaşa yeni bir döneme schreuder ile başladı

İstanbul merkezli soruşturmada 121 tutuklama, 39 ilde dijital bahis ağlarına operasyon

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz