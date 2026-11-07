Pınarlıbelen'e yeni buluşma noktası: pazaryeri ve sosyal etkinlik alanı açılıyor

Pınarlıbelen pazar yeri hizmete giriyor:

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde tamamlanan Pınarlıbelen Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı, 9 Kasım Pazartesi günü hizmete açılıyor. Tesis, mahalle sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak modern bir kullanım alanı olarak planlandı.

Bodrum Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda üstyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor ve proje yerel beklentiler gözetilerek hayata geçirildi.

tesis özellikleri:

Proje kapsamında yer alan 425 metrekare kapalı pazar alanı, bir gelin odası, zabıta birimi ve mutfak bölümü ile donatıldı. Tesis, hem günlük alışveriş hem de kültürel ya da sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği esnek bir altyapı sunuyor.

açılış ve belediye çağrısı:

Açılış töreni 9 Kasım Pazartesi saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci törene tüm kent sakinlerini davet ederek, "Belediyemiz tarafından hayata geçirilen projelerle, vatandaşlarımıza daha konforlu bir kent yaşamı sunmayı hedefliyoruz. Bodrumumuza kazandırdığımız yeni projemizin heyecanına ortak olmak için herkesi 9 Kasım Pazartesi saat 18.00'de Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceğimiz açılış törenimize bekliyoruz" dedi.

PINARLIBELEN PAZAR YERİ VE SOSYAL ETKİNLİK ALANI AÇILIYOR