Uşak il sağlık müdürlüğünden mantar uyarısı: yapay zekâya güvenmeyin

uyarının nedeni:

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, sonbahar yağışlarıyla doğada artan mantarlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Kurumun resmi sosyal medya paylaşımında söz alan Doç. Dr. Tarık Acar, mantarların yapay zekâ uygulamaları ile yalnızca görsel benzerliklere göre değerlendirilmesinin hayati risk taşıdığını vurguladı.

yapay zekânın sınırlılığı ve toksin tehlikesi:

Acar, yapay zekâ tabanlı uygulamaların mantarları sadece görüntü üzerinden sınıflandırdığını, bu nedenle mantarlardaki ölümcül toksinleri ayırt edemeyeceklerini belirtti. Paylaşımda ayrıca, mantarların kaynatılması, sirkeli suda bekletilmesi veya yoğurtla tüketilmesinin zehri ortadan kaldırmadığı; çünkü mantarlardaki toksinlerin ısıya dayanıklı olduğu hatırlatıldı.

başvuru verileri ve resmi tavsiyeler:

Paylaşılan verilere göre Uşak'ta 2025 yılında 187, 2026 yılının ilk 10 ayında ise 96 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ve denetimli kültür mantarlarını tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

belirti görüldüğünde ne yapılmalı:

Müdürlük, bulantı, kusma, karın ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurulması veya 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiğini bildirdi.

Uyarıda, mantar tanısı için görsel eşleştirme yapan uygulamalara güvenilmemesi; mantar tüketimi ile ilgili tereddüt halinde yetkili kurumlara danışılması gerektiği vurgulandı.

UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, SONBAHAR YAĞIŞLARIYLA BİRLİKTE DOĞADA ARTAN MANTARLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARARAK, MANTARLARIN YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARIYLA TANIMLANMASININ HAYATİ RİSK TAŞIDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.