BM: kapsamlı çözüm mümkün, somut iş birliği beklentisi vurgulandı

BM kişisel temsilcisi Holguin’den iki lidere net mesaj

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidise yönelik çağrısında, Kıbrıs sorununun çözüm potansiyelinin devam ettiğini ancak bunun somut, birlikte yürütülecek adımlarla gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Üç öncelik: yakınlaşmalar, güven önlemleri, metodoloji

Holguin, 17 Ekim’de yayımlanan mesajında yeni müzakere sürecinin önünü açmak için üç temel alandan söz etti: geçmiş müzakerelerde sağlanan yakınlaşmaların derlenmesi, güven artırıcı önlemler ve yeni sürecin metodolojisinin önceden belirlenmesi. BM, geçmiş çalışmalarda elde edilen yaklaşımları bir araya getirdiğini ancak bu belgenin resmi görüşmeler başlamadan taraflara teslim edilmeyeceğini açıkladı.

Güven artırıcı adımların önemi

Holguin, liderlere siyasi iradenin sadece sözle değil, somut uygulamalarla gösterilmesi gerektiğini söyledi. Yeni geçiş noktaları açılması, mayın temizliği, plastik kirliliğiyle ortak mücadele ve iki toplumun günlük yaşamını etkileyen diğer alanlarda birlikte çalışma kapasitesinin gösterilmesinin öncelikli olduğunu belirtti. Bu alanlarda ilerleme sağlanamaması halinde daha karmaşık siyasi konularda uzlaşmanın nasıl mümkün olacağı sorusunu öne çıkardı.

Metodoloji kararı ve liderlerin rolü

Holguin; müzakerelerin esasının (hangi konuların görüşüleceği) ve metodolojisinin (konuların hangi yöntemle ele alınacağı) birbirinden ayrılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Tarafların görüşme yöntemleri konusunda anlaşması gerektiğini, bunun ise mevcut siyasi pozisyonlardan vazgeçmek anlamına gelmediğini ifade etti. Tartışılması gereken başlıklar arasında "Her konuda anlaşılmadan hiçbir konuda anlaşılmış sayılmaz" ilkesinin ele alınışı, bazı uzlaşıların erken uygulamaya geçirilip geçirilemeyeceği, görüşmelerin gizliliği ve kamuoyunun bilgilendirilmesi yer alıyor.

BM desteği, karar liderlerde

Holguin, BM’nin sürece yardımcı olmaya hazır olduğunu ancak kapsamlı müzakerelerin yeniden başlayıp başlamayacağı kararının Erhürman ile Hristodulidise ait olduğunu vurguladı. Teknik komitelerin birlikte çalışmasının somut sonuçlar doğurabileceğini, liderlerin güven artırıcı önlemlerde ilerleme sağlamasının daha geniş siyasi görüşmelere zemin oluşturacağını belirtti. Holguin ayrıca son iki yıldaki adadaki temaslarından sonra kapsamlı bir anlaşmanın hâlâ mümkün olduğuna inandığını kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi beklenirken, Holguin’in de ay sonunda Kıbrıs’a gelmesi öngörülüyor. Holguin, kapsamlı müzakerelere geçilmeden önce tarafların birlikte çalışabileceklerini somut uygulamalarla ortaya koymalarını tekrarledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL SEKRETERİ’NİN KIBRIS KİŞİSEL TEMSİLCİSİ MARİA ANGELA HOLGUİN, KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN İLE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS’E YAPTIĞI ÇAĞRIDA, KIBRIS MESELESİNDE YAŞANAN ANLAŞMAZLIKLARA RAĞMEN KAPSAMLI BİR ÇÖZÜM İHTİMALİNİN ORTADAN KALKMADIĞINI, KAPSAMLI BİR ANLAŞMAYA ULAŞILMASININ HALA MÜMKÜN OLDUĞUNA İNANDIĞINI BELİRTTİ.