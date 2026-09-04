Dolar 48,4390 +0,05%
Euro 56,2928 -0,02%
Bist 14.001,72 +0,50%
Altın Gram 7.033,14 -0,52%
EUR/USD 1,1625 -0,05%
Brent Petrol 95,37 -0,16%
--°

Böbrek yetmezliğine rağmen vazgeçmeyen Arife, Avrupa şampiyonluğuna uzandı

Denizli'de judoya 10 yaşında başlayan ve 13 yaşında böbrek yetmezliği geçiren 15 yaşındaki Arife, azmiyle Avrupa şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:29

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Böbrek yetmezliğine rağmen vazgeçmeyen Arife, Avrupa şampiyonluğuna uzandı

Denizli'den Avrupa'ya uzanan hikaye:

Denizli'de yaşayan 15 yaşındaki judocu Arife Aydınoğlu, doktorların ağır sporlardan kaçınması gerektiğini söylemesine rağmen antrenmanlara sıkı bağlı kalarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Okullarda yapılan yetenek taramalarında keşfedilen Arife, judoya 10 yaşında başladı ve kısa sürede dikkat çeken başarılar elde etti.

Tatamiden hastane odasına:

Antrenörü Dilek Çiğdem Erk tarafından keşfedilen Aydınoğlu, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında üç yıl düzenli antrenman yaptı. Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda iki kez Türkiye üçüncüsü olarak gelecek vadeden judocular arasına girdi. Ancak 13 yaşında konulan böbrek yetmezliği teşhisi, genç sporcunun yolunu değiştirdi ve yaklaşık 6 ay süren tedavi döneminde tatamiden uzak kalmak zorunda kaldı.

Bu süreçte doktorlar Arife'ye ağır sporlar ve özellikle judo konusunda uyarıda bulundu. Ailesi ve antrenörü için de zor geçen dönemde Arife, judoya dönme arzusunu kaybetmedi. Antrenörünün motivasyonu ve kontrollü antrenman programıyla yavaş yavaş sahalara geri döndü.

Müsabakalarda yükseliş ve Avrupa şampiyonluğu:

Önce özel müsabakalarda kendini deneyen Arife, Karaman'da düzenlenen özel müsabakada üçüncülük elde etti. Ardından katıldığı Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler aldı: Yıldızlar kategorisinde yarışmasına rağmen gençler kategorisinde de mücadele etti ve Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 5. oldu. Bu derece ile Gençler Avrupa Kupası ve Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Balkan Şampiyonası'nda da 5. sırayı elde eden Aydınoğlu, kendi yaş grubunda Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 7. oldu. Tüm bu basamakların ardından Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Arife, güçlü rakiplerini geçerek Avrupa şampiyonu oldu ve kariyerinde yeni bir döneme girdi.

Başarıları sonucu Arife, 24 Ağustos'ta başlayacak Yıldızlar Gelişim Milli Takımı kampına davet edildi; bu davet, doktorların ‘yapamazsın’ uyarılarına rağmen gelinen yolun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Antrenörün değerlendirmesi:

Antrenör Dilek Çiğdem Erk, Arife'nin dönüş sürecini ve performansındaki artışı şu sözlerle özetliyor: 'Arife judoya dönmeyi çok istedi. Kontrollü ve kademeli bir programla tekrar çalışmalara başladık. Zamanla performansı arttı ve bugün geldiği noktada önemli başarılara imza attı.' Erk, sporu sadece bir sportif başarı olarak görmediklerini, Arife'yi sporla yeniden hayata bağladıklarını vurguluyor.

Arife ise süreci anlatırken, 'Antrenörüm Dilek Çiğdem Erk okulumuzda judoyu tanıttığında bu spora başladım. Tedavi sürecim zordu, ama pes etmedim. Doktorların yapamazsın demesine rağmen milli takıma seçilmek ve Avrupa'da şampiyon olmak benim için büyük gurur' diyor.

Genç sporcunun önü, elde ettiği Avrupa şampiyonluğu ve milli takım kampı daveti ile daha da açıldı. Antrenör ve ailesi Arife'den yeni madalyalar bekliyor; genç judocu hem Türkiye'yi hem de Denizli'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

DENİZLİ&#039;DE YAŞAYAN 15 YAŞINDAKİ JUDOCU ARİFE AYDINOĞLU&#039;NA GEÇİRDİĞİ BÖBREK YETMEZLİĞİ RAHATSIZLIĞI...

DENİZLİ'DE YAŞAYAN 15 YAŞINDAKİ JUDOCU ARİFE AYDINOĞLU'NA GEÇİRDİĞİ BÖBREK YETMEZLİĞİ RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE DOKTORLAR TARAFINDAN AĞIR SPORLARDAN UZAK DURMASI TAVSİYE EDİLDİ. HAYALLERİ DOĞRULTUSUNDA PES ETMEDEN DÜZENLİ ANTRENMANLARLA KENDİNİ GELİŞTİREN ARİFE, GÜÇLÜ RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop'ta 9 haftada 782 genç yeteneklerini keşfetti ve eserlerini sergiledi
images

santarelli: şampiyonluğa odaklandık
images

Eskişehir'de stadyum yenileme çalışmaları yeni sezona hazırlanıyor
images

Trabzonspor'un 209. yabancısı Franculino Dju resmen açıklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de güneş altında üretilen 3 bin 500 turşuya el konuldu

Söğüt'te dua ve hediye: Çiftçi hafız adayı öğrenciye bisiklet verdi

Kapadokya'da öğrencilikten markaya dönüşen marifet karakız ocakbaşı

Akciğerdeki küçük leke panik yaratmamalı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı