Böbrek yetmezliğine rağmen vazgeçmeyen Arife, Avrupa şampiyonluğuna uzandı

Denizli'den Avrupa'ya uzanan hikaye:

Denizli'de yaşayan 15 yaşındaki judocu Arife Aydınoğlu, doktorların ağır sporlardan kaçınması gerektiğini söylemesine rağmen antrenmanlara sıkı bağlı kalarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Okullarda yapılan yetenek taramalarında keşfedilen Arife, judoya 10 yaşında başladı ve kısa sürede dikkat çeken başarılar elde etti.

Tatamiden hastane odasına:

Antrenörü Dilek Çiğdem Erk tarafından keşfedilen Aydınoğlu, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında üç yıl düzenli antrenman yaptı. Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda iki kez Türkiye üçüncüsü olarak gelecek vadeden judocular arasına girdi. Ancak 13 yaşında konulan böbrek yetmezliği teşhisi, genç sporcunun yolunu değiştirdi ve yaklaşık 6 ay süren tedavi döneminde tatamiden uzak kalmak zorunda kaldı.

Bu süreçte doktorlar Arife'ye ağır sporlar ve özellikle judo konusunda uyarıda bulundu. Ailesi ve antrenörü için de zor geçen dönemde Arife, judoya dönme arzusunu kaybetmedi. Antrenörünün motivasyonu ve kontrollü antrenman programıyla yavaş yavaş sahalara geri döndü.

Müsabakalarda yükseliş ve Avrupa şampiyonluğu:

Önce özel müsabakalarda kendini deneyen Arife, Karaman'da düzenlenen özel müsabakada üçüncülük elde etti. Ardından katıldığı Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler aldı: Yıldızlar kategorisinde yarışmasına rağmen gençler kategorisinde de mücadele etti ve Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 5. oldu. Bu derece ile Gençler Avrupa Kupası ve Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Balkan Şampiyonası'nda da 5. sırayı elde eden Aydınoğlu, kendi yaş grubunda Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 7. oldu. Tüm bu basamakların ardından Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Arife, güçlü rakiplerini geçerek Avrupa şampiyonu oldu ve kariyerinde yeni bir döneme girdi.

Başarıları sonucu Arife, 24 Ağustos'ta başlayacak Yıldızlar Gelişim Milli Takımı kampına davet edildi; bu davet, doktorların ‘yapamazsın’ uyarılarına rağmen gelinen yolun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Antrenörün değerlendirmesi:

Antrenör Dilek Çiğdem Erk, Arife'nin dönüş sürecini ve performansındaki artışı şu sözlerle özetliyor: 'Arife judoya dönmeyi çok istedi. Kontrollü ve kademeli bir programla tekrar çalışmalara başladık. Zamanla performansı arttı ve bugün geldiği noktada önemli başarılara imza attı.' Erk, sporu sadece bir sportif başarı olarak görmediklerini, Arife'yi sporla yeniden hayata bağladıklarını vurguluyor.

Arife ise süreci anlatırken, 'Antrenörüm Dilek Çiğdem Erk okulumuzda judoyu tanıttığında bu spora başladım. Tedavi sürecim zordu, ama pes etmedim. Doktorların yapamazsın demesine rağmen milli takıma seçilmek ve Avrupa'da şampiyon olmak benim için büyük gurur' diyor.

Genç sporcunun önü, elde ettiği Avrupa şampiyonluğu ve milli takım kampı daveti ile daha da açıldı. Antrenör ve ailesi Arife'den yeni madalyalar bekliyor; genç judocu hem Türkiye'yi hem de Denizli'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

DENİZLİ'DE YAŞAYAN 15 YAŞINDAKİ JUDOCU ARİFE AYDINOĞLU'NA GEÇİRDİĞİ BÖBREK YETMEZLİĞİ RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE DOKTORLAR TARAFINDAN AĞIR SPORLARDAN UZAK DURMASI TAVSİYE EDİLDİ. HAYALLERİ DOĞRULTUSUNDA PES ETMEDEN DÜZENLİ ANTRENMANLARLA KENDİNİ GELİŞTİREN ARİFE, GÜÇLÜ RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI.