Boccia şampiyonları Kabakcı'yı ziyaret etti

Kayserili sporcuların Pilsen başarısı:

Çekya’nın Pilsen kentinde 7-15 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen World Boccia Challenger turnuvasında, 22 ülkeden gelen 78 sporcunun katıldığı organizasyonda Kayserili sporcular önemli sonuçlar aldı.

Öner Bozbıyık BC3 Tekler kategorisinde şampiyon olurken, BC3 Çiftler kategorisinde üçüncülük elde etti. Aynı turnuvada mücadele eden Rabia Nur Boyraz ise BC3 Tekler kategorisinde üçüncülük derecesine ulaştı.

Öner Bozbıyık ayrıca, 2026 yılında katıldığı üç turnuvada üst üste şampiyonluk kazanarak dünya rekoru kırdı.

İl müdürüne ziyaret ve kutlama:

Çekya'daki organizasyonun ardından derece elde eden sporcular, sonuçları paylaşmak üzere Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ali İhsan Kabakcı, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve sporculara başarılarının devamını diledi.

ÇEKYA’NIN PİLSEN KENTİNDE 7-15 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN WORLD BOCCİA CHALLENGER TURNUVASINDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATAN KAYSERİLİ SPORCULAR, KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI’YI ZİYARET ETTİ.