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Süper Lig 11. hafta eşleşmeleri için atanan hakem listesi netleşti

Trendyol Süper Lig 11. haftasında görev yapacak hakem atamaları TFF tarafından açıklandı; hafta sonu oynanacak tüm maçların düdükçüleri resmi listede yer alıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Süper Lig 11. hafta eşleşmeleri için atanan hakem listesi netleşti

Süper Lig 11. hafta hakem atamaları

Atamalar TFF tarafından açıklandı:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Haftanın programı, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günlerinde oynanacak karşılaşmaları kapsıyor.

Maç takvimi ve atamalar:

Yarın
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

7 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

8 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Çorum FK - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Atamalar ve detaylar, resmi kaynak olarak TFF internet sitesinde yayımlandı. Taraftarlar ve kulüpler, hafta sonu karşılaşmalarında görev alacak hakem kadrolarını bu duyuru üzerinden takip edebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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