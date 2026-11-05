Süper Lig 11. hafta eşleşmeleri için atanan hakem listesi netleşti

Süper Lig 11. hafta hakem atamaları

Atamalar TFF tarafından açıklandı:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Haftanın programı, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günlerinde oynanacak karşılaşmaları kapsıyor.

Maç takvimi ve atamalar:

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

7 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Melek Dakan

16.00 Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova

19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

8 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Çorum FK - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Atamalar ve detaylar, resmi kaynak olarak TFF internet sitesinde yayımlandı. Taraftarlar ve kulüpler, hafta sonu karşılaşmalarında görev alacak hakem kadrolarını bu duyuru üzerinden takip edebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.