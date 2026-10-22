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Bodrum'da bir saatte kural ihlallerine yaklaşık 500 bin lira ceza

Bodrum'da polis ekipleri bir saatte yaptığı denetimde evrak, kask ve egzoz ihlalleri gerekçesiyle sürücülere yaklaşık 500 bin TL ceza uyguladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:30

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bodrum'da bir saatte kural ihlallerine yaklaşık 500 bin lira ceza

Bodrum'da bir saatlik motosiklet denetimi:

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı denetim yaklaşık bir saat sürdü. Uygulama, ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaları önlemek amacıyla planlandı.

uygulamanın yapıldığı noktalar:

Denetimler eş zamanlı olarak Bodrum Belediye Meydanı ve Caferpaşa Caddesi başta olmak üzere belirlenen farklı noktalarda gerçekleştirildi. Durdurulan motosikletlerde evrak ve teknik kontroller yapıldı, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

öne çıkan ihlaller ve kesilen cezalar:

Ekiplerin kontrollerinde evrak eksikliği, kask takmama, yüksek ses çıkaran egzoz takma ve çeşitli diğer trafik kuralı ihlalleri tespit edildi. Bu ihlaller nedeniyle sürücülere yapılan idari işlem sonucunda toplamda yaklaşık 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin ilçede aralıksız devam edeceğini belirterek sürücülere trafik kurallarına uymanın hem kendi güvenlikleri hem de kamu düzeni açısından önemini bir kez daha hatırlattı.

MUĞLA&#039;NIN BODRUM İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN...

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMDE, KURALLARI İHLAL EDEN SÜRÜCÜLERE YAKLAŞIK 500 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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