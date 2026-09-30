Boğa boynuzuna dolanan süt sağım makinesini sürükledi

Amasya'da boğanın sürüklediği süt sağım makinesi güvenlik kamerasında

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde, inekleri takip ederek komşu ahıra giren öfkeli boğa çıkışta boynuzuna dolanan ipin bağlı olduğu süt sağım makinesini sürükledi. O anlar ahırın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

olayın görüntüleri ve yaşananlar:

Kayıtlarda boğanın ahırdan çıkarken boynuzuna ipin dolandığı ve ipin makineye bağlı olması nedeniyle cihazı yerinden çektiği görülüyor. Sürüklenme sırasında makinede gözle görülür hasar oluştuğu bildirildi.

ahır sahibinin açıklaması:

Ahır sahibi Serkan Karakuş, görüntüleri şaşkınlıkla izlediğini belirterek, "Öfkeli boğa yeni aldığım süt sağım makinesini boynuzuna takıp götürmüş" dedi.

Olay, kısa sürede kayda geçerken makinenin durumu ve çıkış anındaki detaylar görüntülerde net şekilde görülebiliyor.

AMASYA’DA İNEKLERİN PEŞİNDEN KOMŞU AHIRA GİREN ÖFKELİ BOĞA ÇIKIŞTA PEŞİNE TAKTIĞI SÜT SAĞIM MAKİNESİNİ SÜRÜKLEDİ. O ANLAR AHIRIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.