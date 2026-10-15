Boğatepe geçidinde yaban domuzları kara yolunu topluca geçti

Boğatepe geçidinde yaban domuzları görüldü:

Kars-Göle karayolu üzerindeki Boğatepe Geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan çok sayıda yaban domuzu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Seyir halinde olan vatandaş, geçitte karşısına çıkan sürüyü fark ederek görüntü almaya başladı. Kayıtlarda hayvanların peş peşe koşarak yol boyunca ilerlediği ve kısa süreliğine kara yolunda hareket ettikleri görülüyor.

görüntülerin seyrinde dikkat çekilen noktalar:

Videoda sürünün düzenli bir biçimde yoldan geçtiği, herhangi bir araçla çarpışma anı olmadığı, fakat hayvanların araç trafiğini olası şekilde etkileyebileceği izleniyor. Bir süre sonra domuzlar ilerleyip gözden kayboldu.

sürücüler için uyarı:

Bölgede seyahat eden sürücüler için özellikle geçit ve ormanlık alan yakınlarında hızın düşürülmesi ve görsel dikkatin artırılması önem taşıyor. Vahşi hayatın yol ile karşılaşmaları sürücüler açısından ani durumlar oluşturabilir.

Olayın kaydedilmesi, bölgede yaban hayatının karayoluna yakın olduğunu gösteren görsel bir kanıt sunuyor ve sürücüler ile bölge sakinlerinin tedbirli olmasının altını çiziyor.

KARS’TA DOMUZ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ