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bol av sofralara taşınıyor: palamut fiyatları 100-125 liraya geriledi

Kocaeli'de son 10-15 yılın en bereketli palamut sezonunda tezgahlar doldu; palamut 100-125 liradan satılıyor, balıkçılar tüketim ve tasarrufa çağırıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

bol av sofralara taşınıyor: palamut fiyatları 100-125 liraya geriledi

palamut bolluğu tezgahlara yansıdı

Kocaeli balıkçı tezgahlarında bu sezon palamut bolluğu göze çarpıyor. Bölgedeki esnaf, son 10-15 yılın en bereketli dönemlerinden birinin yaşandığını belirtiyor; palamutlar hem boyut hem de miktar olarak artış gösteriyor. Tezgah fiyatları tanesi 100 liradan başlayıp, Karadeniz palamudu için 125 liraya kadar çıkıyor.

balıkçının gözlemleri ve uyarıları:

Kocaeli'de balıkçılık yapan Kemal Bineklioğlu, avın bu kadar bereketli olmasının nadiren görüldüğünü söyledi. Bineklioğlu, "Bu balık milli servet" diyerek yakalanan palamutların hızlı tüketilmesi gerektiğini vurguladı: "Bu balık yakalandığı zaman çok kısa zamanda tüketilmesi gerekir. Eğer tüketilmez, sürümü olmazsa satılamayacak hale gelir."

Bineklioğlu, avcılığın planlı yapılmasının önemine dikkat çekti; gerektiğinde balıkların buzhanelere konulması, kota uygulamaları ve sürdürülebilirliğe yönelik tedbirlerin devreye sokulmasının gerekliliğini ifade etti. Ayrıca fazla avlananların denize geri bırakılmasının, çöpe atılmamasının ekosistem açısından olumlu olduğunu belirtti.

tüketiciye çağrı ve pazar fiyatları:

Balıkçı, vatandaşları palamut ve diğer yerli türleri tüketmeye davet ederek ekonomik ve besin değeri açısından balığın önemine işaret etti: "Şu anda patatesten ucuz balık var. Bir kilo patates 50 lira, bir tane 1 kiloluk palamut 50 liraya da satılıyor, 100 liraya da satılıyor. Balık yiyin, çoluk çocuğunuza balık yedirin."

Tezgahlarda diğer türlerin fiyatları şu şekilde bildirildi: istavrit 250 TL/kg, yerli somon 450 TL/kg, ithal somon 800 TL/kg, sarıkanat 700 TL/kg, pişi kalkan 700 TL/kg, turna mezgit 650 TL/kg, dil balığı 700 TL/kg, barbun 600 TL/kg ve hamsi 300 TL/kg. Karadeniz palamudu tanesi 125 liradan, diğer palamutlar ise tanesi 100 liradan alıcı buluyor.

Balıkçı esnafı, özellikle çocuklara balık yedirilmesi, palamudun çeşitli şekillerde (ızgara, tava, köfte) değerlendirilmesi konusunda önerilerde bulunuyor. Bineklioğlu, tasarrufun ve yerli ürünlerin önemine de değinerek tüketim alışkanlıklarının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti: "Tasarruf bu ülkenin kalkınma noktasıdır. Bir de yerli malını unutmayın."

Sezondaki bolluğun doğanın dönemsel döngüsüyle açıklandığını söyleyen Bineklioğlu, "Doğa 5-10 senede bir böyle bolluk yaşatıyor" ifadelerini kullandı. Uzun vadede hem avcılık planlaması hem de tüketici bilincinin artması, yakalanan ürünlerin israf edilmeden değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: Fiyatlar 100 liraya kadar düştü

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: Fiyatlar 100 liraya kadar düştü

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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