dağıtım programı:

Sinop’un Gerze ilçesinde, Başsökü Köyü Orman Kooperatifi üyesi üreticilere besi ve süt yemleri dağıtıldı. Etkinlik, kooperatif tarafından temin edilen yemlerin üyelere teslim edilmesiyle gerçekleştirildi.

Programa Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Sazak katıldı. Katılımcılarla düzenlenen kahvaltıda, üreticilere tarımsal desteklemeler ve kırsal kalkınma faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

amaç ve beklentiler:

Yem desteğinin bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Dağıtımın üreticilerin maliyetlerini azaltmaya ve üretim sürekliliğini desteklemeye yardımcı olması bekleniyor.

bilgilendirme ve iş birliği:

Toplantıda tarımsal desteklemeler, kırsal kalkınma projeleri ve üreticilerin yararlanabileceği uygulamalar üzerinde duruldu. Fatih Sazak ve kooperatif temsilcileri, üyelerin sorularını yanıtlayarak ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarda iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

SİNOP'UN GERZE İLÇESİNDE BAŞSÖKÜ KÖYÜ ORMAN KOOPERATİFİ ÜYELERİNE BESİ VE SÜT YEMİ DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.